Gujon udario na Ameriku: Oni se bore za demokratiju, a mi je već imamo!

Dirеktor Kancelarije za kulturnu diplomatiju Arno Gujon reagovao je na objavu američkog posmatrača lokalnih izbora u Srbiji, Brajana Brauna iz Međunarodne organizacije za porodicu.

Naime, američki posmatrač Brajan Braun iz Međunarodne organizacije za porodicu, ostao je šokiran strahom koji izazivaju blokaderi sa crvenim šakama, a s druge strane oduševljen je procedurom samog izbornog procesa.

- Ljudi moraju da se identifikuju ličnim dokumentom. Zato im se obeležava prst kako bi se znalo da ne mogu ponovo da glasaju. Kada se to uradi, jasno je da je glasanje već obavljeno - rekao je on.

Na Braunove komentare o izbornim procedurama u Srbiji, reagovao je dirеktor Kancelarije za kulturnu diplomatiju Arno Gujon, koji je napisao:

"Dok se Amerikanci žestoko bore da vrate svoju demokratiju kroz "Zakon o spašavanju Amerike", američki posmatrač lokalnih izbora u Srbiji je oduševljen što vidi da imamo glasačke listiće, jedinstveni birački spisak i da ne možemo da glasamo ako nemamo ličnu kartu!" - napisao je Gujon.

