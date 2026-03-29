GUJON JASAN: Umesto što raspirujete situaciju iz svojih udobnih briselskih kancelarija, trebalo je da dođete u Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon uputio je oštru poruku Evropskim demokratama, kritikujući njihov odnos prema političkoj situaciji u Srbiji.

-Dok pokušavate da sakupite neke političke poene preko leđa Srbije, zadirkujući svog protivnika iz EPP-a u Evropskom parlamentu, naša demokratija je ugrožena. Danas je jedan čovek izvukao pištolj i učestvovao u tuči u Bajinoj Bašti. Taj čovek je bio Slobodan Divac, lokalno poznat kriminalac i član jedne opozicione stranke. Još uvek niste osudili ovaj čin nasilja, kao što bi prave demokrate učinile. Umesto što raspirujete situaciju iz svojih udobnih briselskih kancelarija, trebalo je da dođete u Srbiju i budete posmatrač na našim lokalnim izborima, budete na terenu i stanete u odbranu demokratije, kao što mi pokušavamo u ovim teškim vremenima. Videli biste da je stvarnost daleko od horor priče koju su vam ispričale vaše levoliberalne kolege iz Srbije, sa kojima ste se juče okupili u Parizu. Demokratija je vrednija od ideologije - rekao je Gujon. 

Autor: Iva Besarabić

