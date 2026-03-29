STAROVIĆ UZVRATIO EVROPSKIM DEMOKRATAMA: Širite lažne vesti, na fotografiji osuđivani aktivista opozicije

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na objavu Evropskih demokrata na društvenoj mreži Iks, u kojoj su iznete optužbe o navodnim nepravilnostima tokom izbora u Srbiji, uključujući tvrdnje o zastrašivanju i prisustvu naoružanih osoba.

„Hvala što ste podelili fotografiju, to je savršen školski primer medijske manipulacije i lažnih vesti. Naoružani čovek je Slobodan Divac, poznati aktivista i osuđivani kriminalac iz opozicionog studentskog pokreta koji snažno i bezuslovno podržavate. Slučaj je zaključen.“

Thank you for sharing the photo, it's the perfect textbook example of media manipulation and fake news. The armed man is Slobodan Divac, a well-known activist and convicted criminal from the opposition student movement you strongly and unconditionally support. Case rested. https://t.co/iU0Xlxma4D — Nemanja Starović (@nstarovic) 29. март 2026.

Autor: Iva Besarabić