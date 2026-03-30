'KURTI PONOVO PRIZNAO DA GA NE ZANIMA DIJALOG' Kancelarija za KiM: Pokušava da zamaže oči međunarodnoj zajednici prebacivanjem odgovornosti na Beograd!

Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopštila je da je premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti svojom izjavom ponovo priznao da ga ne zanima dijalog i da sve što radi, zapravo čini kako bi uništio dijalog i sve postignute tekovine, dok paralelno pokušava da "zamaže oči" međunarodnoj zajednici prebacivanjem odgovornosti na Beograd.

- Licemerno je da Priština uoči 13. godišnjice od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa i 4.728 dana kako nije formirana Zajednica srpskih opština za bilo šta optužuje Beograd! Sve što Kurti čini i govori pokazuje da samo simulira dijalog, ali da zapravo predstavlja stranu koja ne želi ni kompromis ni postizanje održivih rešenja - navedeno je u saopštenju.

Kako je rečeno, Beograd je odgovorna strana u procesu razgovora koji se vode u Briselu, s ciljem normalizacije odnosa i poboljšanja života ljudi na prostoru Kosova i Metohije.

- Međutim, Priština je na čelu sa Kurtijem ta koja godinama sabotira ovaj proces, postavljanjem nepostojećih uslova i ultimatuma i povlačenjem eskalatornih poteza, samo kako bi izbegli sopstvene obaveze i odgovornost - dodaje se u saopštenju.

Beograd ispunio sve svoje obaveze

Navodi se da je kao kredibilna strana u dijalogu, Beograd ispunio sve svoje dosad preuzete obaveze i da je sad Priština na redu da počne da ispunjava sporazume, počevši od onih potpisanih pre 13 godina, među kojima je najvažniji formiranje Zajednice srpskih opština.

- Za nas, očuvanje politike mira i stabilnosti osnovni je postulat delovanja. Beograd na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nikada nije uslovljavao dijalog, već se uvek principijelno zalagao za poštovanje svih potpisanih i dogovorenih sporazuma - zaključeno je u saopštenju.

Kurti je danas rekao da je dijalog sa Srbijom znatno napredovao, ali i da u Briselu nije bilo samo dijaloga, već i sporazuma koji su, kako je istakao, prihvaćeni, ali nisu potpisani od Srbije.

Autor: D.Bošković