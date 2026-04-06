'AKO SE TA PUPČANA VRPCA PRESEČE, SVE ĆE STATI' Orban se obraća na granici sa Srbijom - Situacije je IZUZETNO OZBILJNA (VIDEO)

Premijer Mađarske Viktor Orban, koji jutros obilazi deo gasovoda Turski tok u Kiškundorošmi u oblasti Segedina, izjavio je da je situacija izuzetno ozbiljna.

Rekao je da, za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali da treba biti veoma oprezan.

- Situacija je izuzetno ozbiljna. Ranije smo govorili o nafti, bili smo pod blokadom. To ćemo nadoknaditi sa drugog mesta, ali gasovod je još veća "arterija" - rekao je Orban na konferenciji za novinare u Kiškundorošmi, gde je pojačana vojna zaštita mađarskog dela Turskog toka i gde pregleda infrastrukturu nakon što je juče pronađen eksploziv na srpskom delu gasovoda.

Podsetio je da je gasovod već ranije bio blokiran, zbog čega je Turski tok i izgrađen.

- Trenutno smo pod ukrajinskom gasnom blokadom, ali možemo nadoknaditi gubitak sa juga. Ako se ta pupčana vrpca preseče, mađarska ekonomija će stati - izjavio je mađarski premijer.

Kako je istakao, "za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali moramo biti veoma oprezni".

Orban je jutros u 6 sati krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošmu u oblasti Segedina, da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

- Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru. Umesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom delu. Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani. Javicu se uživo sa razvojem događaja - naveo je Orban u svojoj objavi.

Autor: A.A.