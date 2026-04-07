'NIJE ODRŽAN NIKAKAV SKUP DA SE IZRAZI ŽALJENJE ZBOG STRADALE STUDENTKINJE' Mitrović: Govor Vladana Đokića tragikomičan, na taj način sebe promoviše! (VIDEO)

Profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović govorila je odnosu studenata u blokadi prema studentkinji koja je nastradala na Filozofskom fakultetu, o odogovornosti dekana Danijela Sinanija, kao i političkom govoru rektora Vladana Đokića.

Na pitanje voditeljke da objasni kako je razumela to što rektor nije otišao na fakultet kada se desila tragedija i to što su pojedini studenti protestvovali kada je policija ušla i zgradu fakulteta, Mitrovićeva je objasnila:

- Mi smo toliko duboko upali u mulj nemorala i nekakvih opsena u kojima žive ljudi u Srbiji. Ali ta ljudska dimenzija ne može da se zanemari. Dakle, naša studentkinja, studentkinja Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta, je poginula na tom fakultetu. Nije se tada pojavio, ni te noći kao odgovorno lice, dekan tog fakulteta Danijel Sinani, nije se pojavio ni rektor Univerziteta Vladan Đokić, nije održan nikakav skup podrške od strane studenata, profesora, bilo koga, da se oda počast, da se izrazi žaljenje, da se zahteva hitna i efikasna istraga, da se otkrije šta se desilo - navela je profesorka za TV prva.

Ona je dodala da su studenti krenuli da protestuju zbog navodnog upada policije u zgradu fakulteta i Rektorata zbog istrage i profesionalnog postupanja.

- Desi se sada neko krivično delo i to je "upad" policije. Protestuje se protiv istrage koja je preko potrebna i koju bi trebalo svi da zahtevaju. Policija je predmet verbalih napada, tu se uzvikuju prostačke i nezamislive parole od strane neke dece, a zatim skraćenice pokupljene sa Zapada, koje predstavljaju policiju kao neku neprijateljsku silu protiv koje se treba boriti. Treba da želimo odgovor na to šta se zbilo i kako je poginula naša koleginica i ko su odgovorna lica svojim činjenjem ili nečinjenjem, onako kako to zakon definiše. Ovde se stvara priča o tome šta će policija tamo, kako su se usudili da nađu sav taj materijal i tu imamo napade na policiju, kao i fizičko povređivanje nekih policajaca - objasnila je Mitrovićeva.

Mitrovićeva je komentarisala i pojavljivanje i boravak na fakuletu u noćnim satima u zatvorenim sobama, kojima većina studenata nema pristupa.

- Tu su se otvorila mnoga pitanja. Boravak na fakultetu u noćnim satima u zatvorenim sobama, a pred zakonom odgovorno lice je dekan, koji je dao na korišćenje nekim licima, od kojih se neki studenti, kao što je bila naša koleginica koja je stradala, a neki ko zna ko su, kako to možemo znati osim ako istraga ne utvrdi - rekla je Mitrovićeva.

Profesorka se osvrnula i na govor rektora Vladan Đokića, opisavši ga tragikomičnim, koji mu je neko sastavio.

- I onda imamo taj čuveni, zaista tragikomični nastup rektora koji ponovo ima neki papirić, neko mu je sastavio govor i on se tu obraća – da nije ovako tragična i loša situacija to bi bilo neverovatno komično. I sebe tu promoviše, mada od prvog momenta kada je lažno proglasio da većina dekana podržava blokadu univerziteta on je već tada krenuo da igra ovu ulogu koju sada nastavlja - poručila je Mitrovićeva.

Autor: D.Bošković