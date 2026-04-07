'OPASNE SMO STVARI DOŽIVELI I TO JE ONO ŠTO ME BRINE' Vučić: Teško je razgovarati sa ljudima koji prihvataju laž za istinu, nasilne metode

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je odbijanju političkih neistomišljenika da razgovaraju sa njim.



Predsednik Vučić istakao je da je pozivao na razgovor studente blokadere i opoziciju bezbroj puta.

- Pozvao sam ih čak i na otvorenu debatu. Rekao sam može čak i četvoro da ih ima, a ja jedan. Moj jedini uslov je da imaju ime i prezime i da predstavljaju nekoga. Evo pozivam ih i danas zvanično. Reč je o širem društvenom dijalogu. Teško je razgovarati sa ljudima koji prihvataju laž za istinu, nasilne metode. Da me pobede istinom, ne mogu, da me tuku ne mogu. Ovo je njihova kuća, primiću ih uvek, u svako doba, ja sam tu. Opasne smo stvari doživeli i to je ono što me brine. Moji roditelji su uložili u svoju decu, svaki roditelj hoće da mu dete bude neko. Sada individualizam ne postoji. Srbija je zemlja u kojoj postoji neko ko ima svoj stav. Ja verujem da do razgovora na kraju mora da dođe. Ako još neko želi da dođe, a nisam ga pozvao, svi ste dobrodošli - zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković