Vučić: Dijaspora je blago Srbije, moramo ozbiljnije i sa više entuzijazma razgovarati sa našim ljudima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država mora odgovornije i sa više entuzijazma da pristupi komunikaciji sa dijasporom, ističući da naši ljudi u inostranstvu predstavljaju "blago Srbije".

Gostujući na TV Blic, Vučić je naveo da u Švajcarskoj živi 130.000 Srba, ali da nije zadovoljan dosadašnjom institucionalnom saradnjom.

Krivica na državnim institucijama

Predsednik je ocenio da je ključni problem u pristupu države, ali i u unutrašnjim podelama među samim iseljenicima.

Problem podela: Vučić je ukazao na to da se naši ljudi u inostranstvu često dele u preveliki broj klubova i grupa, što otežava koordinaciju.

Samokritika: "Uvek sam siguran da je krivica na našoj strani. Moramo mnogo ozbiljnije i odgovornije da pristupimo razgovoru sa tim ljudima", rekao je Vučić.

Cilj: Povratak stručnjaka i znanja

Predsednik je naglasio da dijaspora nije samo "most" ka drugim zemljama, već izvor dragocenog znanja i radne etike.

"Oni su naučili zanate, znaju šta znači biti šegrt i kako se marljivo radi. Cilj nam je da neke od njih privučemo nazad i iskoristimo njihova znanja i veze za razvoj Srbije", naveo je on.

Osuda napada na Švajcarsku

Vučić je izrazio oštro neslaganje sa brutalnim kritikama na račun Švajcarske koje su se pojavile u pojedinim medijima nakon posete švajcarskog predsednika Beogradu.

"Šokiran sam napadima na jednu od najmoćnijih zemalja sveta. Išli su dotle da govore neshvatljive stvari o njihovom poreklu i narodu. Švajcarska nam je partner i moramo čuvati te odnose", zaključio je Vučić.

Autor: D.S.