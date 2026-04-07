Apostolović: Zakon unutrašnjim poslovima je konkretan korak u Reformskoj agendi

Ambasador Srbije pri EU, rukovodilac Operativnog tima Srbije za pristupanje EU i glavni pregovarač Srbije sa EU Danijel Apostolović izjavio je da je donošenje Zakona o unutrašnjim poslovima deo prelaznih merila za poglavlja vladavine prava, ali i konkretan korak u Reformskoj agendi u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

Apostolović je u saopštenju istakao da nisu tačne izjave predstavnika organizacija civilnog društva koje su preneli pojedini mediji da Srbiji Zakon o unutrašnjim poslovima u ovom trenutku nije potreban i istakao da će Srbija, ukoliko ne usvoji ovaj zakon do kraja juna, izgubiti više od 20 miliona evra.

"Prema tome, navodi da iza donošenja ovog zakona, van obaveza iz pristupnih pregovora sa EU i Reformske agende, postoji neka druga odnosno skrivena namera nisu tačni", naveo je Apostolović.

Naglasio je da je cilj Zakona o unutrašnjim poslovima da se unapredi ova oblast, da se poveća bezbednost građana, a nikako da se ugroze ili ograniče osnovna prava ili uvedu bilo kakve represivne mere"

Ukazao je da je cilj Srbije da iskoristi postojeće okolnosti i zamajac u politici proširenja, te da ubrza i sprovođenje relevantnih reformi i ispuni obaveze koje se od nje očekuju, posebno ako su deo Reformske agende i sa njom povezanih finansijskih sredstava.

"Zato bih ponovio da je krajnji trenutak da svi koji su deo pristupnih pregovora sa EU snose deo svoje odgovornosti za uspeh ovog procesa, čiji su neizostavni deo. Vremena za čekanje svakako nemamo posebno dok se u drugim kandidatima za članstvo zakoni usvajaju preko noći, što kod nas svakako nije slučaj. Dinamika ispunjavanja obaveza je dogovorena i sa Evropskom komisijom, te stoga, sve što radimo, radimo u dogovoru sa EU. Celokupna državna administracija vrlo vredno radi na svim obavezama", naveo je Apostolović.

Dodao je da je kao šef Operativnog tima za pristupanje Srbije EU dao instrukciju svim ministarstvima da je za svaki zakon obavezna javna rasprava, da civilno društvo mora da bude uključeno, a posebno Nacionalni konvent, kao i da svi zakoni moraju da dobiju zeleno svetlo od EK pre usvajanja.

"To se neće desiti ukoliko propisi ne ispunjavaju odgovarajuće EU standarde, te su u tom smislu navodi da će se pokušati da se provuku određene promene koje niko ne traži, a koje predstavljaju vrstu represije, krajnje neosnovane i netačne", istakao je Apostolović.

Naveo je da se, kad je reč o Zakonu o unutrašnjim poslovima, javne rasprave održavaju u Leskovcu, Subotici i Beogradu i istakao da su konstruktivni predlozi svih učesnika procesa dobrodošli.

On je podsetio da smo rasprave o ovom zakonu imali još početkom 2023 godine, dok je Ana Brnabić bila predsednica Vlade.

"Upravo na sastanku koji je satima trajao sa Nacionalnim konventom, prelazila se svaka tačka ovog zakona. Naglašavam da je njegov cilj da se unapredi ova oblast, da se poveća bezbednost građana, a nikako da se ugroze ili ograniče osnovna prava ili uvedu bilo kakve represivne mere", naveo je Apostolović.

On je još jednom pozvao sve na saradnju, a ne na opstrukciju procesa.

Autor: S.M.