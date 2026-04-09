Na jednom biračkom mestu u Bajinoj Bašti danas se ponavljaju izbori

Izvor: Pink.rs

Izbori za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta danas se ponavljaju na biračkom mestu broj 36 u selu Okletac.

Predsednica Opštinske izborne komisije u Bajinoj Bašti Velimirka Jokić rekla je za Tanjug da je biračko mesto u Osnovnoj školi Okletac otvoreno na vreme, u 7.00 časova i da glasanje protiče bez neregularnosti.

''Sve protiče kako treba, biračko mesto biće otvoreno do 20.00 časova, a pravo glasa na ovom biračkom mestu ima 254 glasača'', rekla je Jokić.

OIK u Bajinoj Bašti je ranije objavila rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkom mestu 36 u Osnovnoj školi Okletac na kojem je prethodno poništeno glasanje.

OIK u Bajinoj Bašti je prethodno saopštila preliminarne rezultate izbore, na osnovu 98,08 odsto obrađenih biračkih mesta, prema kojima je lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila 25 odborničkih mandata, a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" 20 mandata.

Liste "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević", "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" i "Izađi / Izbori se za Bajinu Baštu - Srpski liberali" nisu osvojile nijedan mandat.

Skupština opštine Bajina Bašta ima 45 odbornika.

Na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti Broj pravo glasa imalo je 21.206 grašana upisanih u birački spisak, a na izbore je izašlo 15.866 birača, što je 74,82 odsto ukupnog broja birača.

Lokalni izbori održani su 29. marta i u Aranđelovcu, Lučanima, Boru, Knjaževcu, Kuli, Kladovu, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Autor: Jovana Nerić

