PONOVLJENI IZBORI U KNJAŽEVCU: Visoka izlaznost na biračkom mestu broj 8, OIK potvrdio – bez nepravilnosti

Ponovljeno glasanje za odbornike Skupštine opštine Knjaževac na biračkom mestu broj osam proteklo je danas u potpunom redu, uz visoku izlaznost građana od 68,54 odsto, potvrđeno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).
Mirno glasanje i visok odziv
Zamenik predsednika OIK Knjaževac, Milan Pavlović, istakao je za Tanjug da je izborni proces na mestu sa 817 upisanih birača počeo na vreme i da tokom dana nije zabeležena nijedna primedba.
Izlaznost: Na birališta je izašlo 68,54% građana, što je svega sedam birača manje u odnosu na glasanje održano 29. marta.
Zašto su izbori ponovljeni?
Podsećamo, Viši sud u Zaječaru poništio je prethodno glasanje na ovom mestu nakon žalbe liste "Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević", što je dovelo do današnjeg izlaska na birališta.
Trenutni odnos snaga u parlamentu
Iako se čekaju konačni rezultati nakon današnjeg ponavljanja, podaci sa lokalnih izbora održanih 29. marta pokazuju sledeću raspodelu 40 odborničkih mandata:
Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica: 24 mandata
Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević: 13 mandata
Promene: 3 mandata
Današnji rezultati će utvrditi da li će doći do bilo kakvih pomeranja u broju osvojenih mandata u lokalnom parlamentu.
Autor: D.S.