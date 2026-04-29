PONOVLJENI IZBORI U KNJAŽEVCU: Visoka izlaznost na biračkom mestu broj 8, OIK potvrdio – bez nepravilnosti

Ponovljeno glasanje za odbornike Skupštine opštine Knjaževac na biračkom mestu broj osam proteklo je danas u potpunom redu, uz visoku izlaznost građana od 68,54 odsto, potvrđeno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Mirno glasanje i visok odziv

Zamenik predsednika OIK Knjaževac, Milan Pavlović, istakao je za Tanjug da je izborni proces na mestu sa 817 upisanih birača počeo na vreme i da tokom dana nije zabeležena nijedna primedba.

Izlaznost: Na birališta je izašlo 68,54% građana, što je svega sedam birača manje u odnosu na glasanje održano 29. marta.

Zašto su izbori ponovljeni?

Podsećamo, Viši sud u Zaječaru poništio je prethodno glasanje na ovom mestu nakon žalbe liste "Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević", što je dovelo do današnjeg izlaska na birališta.

Trenutni odnos snaga u parlamentu

Iako se čekaju konačni rezultati nakon današnjeg ponavljanja, podaci sa lokalnih izbora održanih 29. marta pokazuju sledeću raspodelu 40 odborničkih mandata:

Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica: 24 mandata

Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević: 13 mandata

Promene: 3 mandata

Današnji rezultati će utvrditi da li će doći do bilo kakvih pomeranja u broju osvojenih mandata u lokalnom parlamentu.

Autor: D.S.