Savet za monitoring: Lažni rektor Đokić svojim potpisom garantovao bezbednost nadstrešnice ispod koje je stradalo 16 ljudi

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost javno pita lažnog rektora i neuspešnog političara Vladana Đokića kako može za sebe da govori kako je stručan i preporučuje se za političke funcije, a svojim stručnim potpisom garantovao je bezbednost nadstrešnice u Novom Sadu ispod koje je stradalo 16 ljudi.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Lažni rektor Univerziteta u Beogradu i neuspeli političar Vladan Đokić, pored toga što je neposredno odgovoran za smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu usled brojnih propusta u bezbednosti, odgovoran je i za tragediju koja se desila na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo šesnaestoro ljudi. Naime, lažni rektor Đokić bio je član Revizione komisije, koja je formirana rešenjem nadležnog ministarstva, a koja je imala ključnu ulogu u odobravanju projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge, uključujući i deonicu kroz Novi Sad, odnosno železničku stanicu u Novom Sadu. Lažni rektor Đokić stavio je 'stručni potpis' na pozitivan izveštaj Revizione komisije, na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola", naveo je Spasić i dodao:

"Nebojša Bojović i lažni rektor Đokić svojim potpisima su garantovali bezbednost objekta i onda je poginulo 16 ljudi. Da li ovakvu stručnost lažni rektor i neuspešni političar Đokić nudi građanima Srbije? Stručno, da stručnije ne može" - zaključio je na kraju Spasić.

Autor: Pink.rs