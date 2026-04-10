BRNABIĆ ČESTITALA VASKRS: Praznici da budu podstrek da istrajemo u očuvanju zajedništva

Izvor: Pink.rs

Predsednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić čestitala je danas Vaskrs patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim vernicima uz želju da vaskršnji praznici budu podstrek da istrajemo u očuvanju našeg zajedništva, međusobnog poštovanja i solidarnosti.

- Neka Vaskrs, kao simbol pobede života, ljubavi i praštanja, u vremenima punim izazova, bude podstrek da udruženim snagama i tolerancijom prevaziđemo svako iskušenje koji nam stoji na putu i da istrajemo u očuvanju našeg zajedništva, međusobnog poštovanja i solidarnosti - navela je Brnabić u čestitki.

Poželela je vernicima da Vaskrs provedu u krugu porodice ispunjeni radošću, ljubavlju i nadom.

- Želim vam da praznične dane provedete ispunjeni radošću, ljubavlju i nadom, u krugu porodice i najbližih, kao i da vam Vaskrs donese duhovni mir, dobro zdravlje i veru u sigurniju i bolju budućnost. Hristos Vaskrese - navodi se u čestitki predsednice Narodne skupštine.

Autor: Jovana Nerić

