Vučević i Stevandić razgovarali o daljem jačanju saradnje i projektima

Predsednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić sastao se danas u Beogradu sa predsednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem, sa kojim je razgovarao o jačanju saradnje, realizaciji zajedničkih projekata, kao i o očuvanju stabilnosti i razvoja srpskog naroda.

Tokom sastanka razgovarano je o daljem unapređenju političke i institucionalne saradnje, kao i o inicijativama koje doprinose povezivanju Republike Srpske i Srbije.

„Dinamična vremena traže usaglašene odgovore. Razgovori sa Milošem Vučevićem, predsednikom SNS-a, drže nas na okupu i oprezu. Naša dugogodišnja saradnja i mnogo realizovanih zajedničkih projekata, uz duhovno i nacionalno jedinstvo, biće orijentir i u budućnosti Srbije i Srpske“, poručio je Stevandić nakon sastanka.

Ujedinjena Srpska i Srpska napredna stranka nastaviće zajednički da rade s ciljem poboljšanja života građana Republike Srpske i Srbije, kao i na ostvarivanju zajedničkih interesa.

Autor: Iva Besarabić

