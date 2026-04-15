ĐILAS UDARIO NA MILIVOJEVIĆA: LAŽE! Haos u opoziciji (VIDEO)

Đilas demantovao Milivojevića zbog izjave.

U javnosti je došlo do nove razmene optužbi između opozicionih lidera, nakon što je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas reagovao na izjavu predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića.

Tokom gostovanja u jutarnjoj emisiji „Novi dan“ na televiziji N1, Milivojević, je izjavio da DSS nije prešao cenzus u Boru, kao i da se slična situacija dogodila i Stranci slobode i pravde u Smederevskoj Palanci.

Na ove tvrdnje reagovao je Đilas, koji je demantovao Milivojevićevu izjavu i naveo da ona nije tačna.

„Gospodin Milivojević je izneo neistinu. Stranka slobode i pravde nije učestvovala na izborima u Smederevskoj Palanci, pa samim tim nije mogla ni da pređe cenzus, niti da ostane ispod njega“, poručio je Đilas.

On je dodatno objasnio da je odluka o neizlasku na izbore doneta nakon neslaganja između više organizacija koje su planirale da nastupe zajedno na jednoj listi.

„Kada je došlo do razmimoilaženja među partnerima koji su trebalo da čine zajedničku listu, odlučili smo da ne učestvujemo na tim izborima. Tu odluku sam javno saopštio više puta“, naveo je Đilas.

Takođe je istakao da je tada pozvao građane Smederevske Palanke da svoj glas daju jednoj od tri opozicione liste koje su učestvovale na izborima, a koje je ocenio kao proverene.

Ova razmena izjava dodatno je otvorila pitanje odnosa unutar opozicije i međusobne komunikacije njenih lidera.

Autor: Iva Besarabić

#Dragan Đilas

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#studenti blokaderi

#zgubidani

POVEZANE VESTI

Politika

'POLITIČKI PATULJAK JE OPET MASNO SLAGAO' Miloš Vučević o izmišljotini Srđana Milivojevića o deblokadi RTS: Neće Srbija laži i huškanje na sukobe

Politika

NASTAVLJA SE RAT: Plenumaši sa Poljoprivrednog udarili na sve u opoziciji - posebno na SRĐANA MILIVOJEVIĆA I SAVA MANOJLOVIĆA

Politika

PRIZNALI DA SE RASPADAJU! Đilas otkrio istinu: Tenzije nisu u društvu, nego u opoziciji! (FOTO)

Politika

NIŠTA IM NIJE SVETO! MONSTRUOZNE PRETNJE UPUĆUJU NA BOŽIĆ Lider SNS Vučević reagovao na nove pretnje Milivojevića upućene predsedniku Vučiću

Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA! Đilas udario na Kavčića, Rusiju, Lompara (VIDEO)

Politika

MARIONETA, PATOLOŠKI LAŽOV I VULGARNI TIP! Radojev nastavio sa raskrinkavanjem Srđana Milivojevića