ĐILAS UDARIO NA MILIVOJEVIĆA: LAŽE! Haos u opoziciji (VIDEO)

Đilas demantovao Milivojevića zbog izjave.

U javnosti je došlo do nove razmene optužbi između opozicionih lidera, nakon što je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas reagovao na izjavu predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića.

Tokom gostovanja u jutarnjoj emisiji „Novi dan“ na televiziji N1, Milivojević, je izjavio da DSS nije prešao cenzus u Boru, kao i da se slična situacija dogodila i Stranci slobode i pravde u Smederevskoj Palanci.

Na ove tvrdnje reagovao je Đilas, koji je demantovao Milivojevićevu izjavu i naveo da ona nije tačna.

„Gospodin Milivojević je izneo neistinu. Stranka slobode i pravde nije učestvovala na izborima u Smederevskoj Palanci, pa samim tim nije mogla ni da pređe cenzus, niti da ostane ispod njega“, poručio je Đilas.

On je dodatno objasnio da je odluka o neizlasku na izbore doneta nakon neslaganja između više organizacija koje su planirale da nastupe zajedno na jednoj listi.

„Kada je došlo do razmimoilaženja među partnerima koji su trebalo da čine zajedničku listu, odlučili smo da ne učestvujemo na tim izborima. Tu odluku sam javno saopštio više puta“, naveo je Đilas.

Takođe je istakao da je tada pozvao građane Smederevske Palanke da svoj glas daju jednoj od tri opozicione liste koje su učestvovale na izborima, a koje je ocenio kao proverene.

Ova razmena izjava dodatno je otvorila pitanje odnosa unutar opozicije i međusobne komunikacije njenih lidera.

Autor: Iva Besarabić