Kao što je Vučić najavio: Treći svetski rat je pred vratima, Rusija najavila udare na fabrike dronova u Evropi

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je spisak industrijskih lokacija širom Evrope koje proizvode dronove za Ukrajinu, piše RT.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev zapretio je da bi evropska postrojenja koja proizvode dronove i drugu vojnu opremu mogla da postanu mete ruske vojske.

U objavi na mreži Iks je poručio da je spisak evropskih pogona koji proizvode dronove zapravo spisak potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 15. април 2026.

doslovno: spisak evropskih postrojenja koja proizvode dronove i drugu opremu jeste spisak potencijalnih meta za ruske oružane snage. Kada će udari postati stvarnost, zavisi od onoga što sledi. Spavajte mirno, evropski partneri", naveo je.

Dakle, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, očigledno je početak trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.