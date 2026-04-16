Brnabić za Pink: Vladajuća većina će obezbediti kvorum nakon usvajanja važnih zakona (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će vladajuća većina, nakon sednice parlamenta koja počinje u 12 časova i na kojoj će biti usvojeni važni zakoni, obezbediti kvorum za raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koju su uputili poslanici opozicije.

"Mi smo juče postigli dogovor na kolegijumu da će većina u parlamentu obezbediti njima kvorum nakon ove sednice koja počinje u 12 zato što nam je važno da prvo razgovaramo o zakonima koji su važni i relevantni za građane, kao što je predlog zakona o zaštiti potrošača i koji su važni za našu privredu", rekla je Brnabić za Novo jutro TV Pink.

Ona je navela da će kada se usvoje svi važni zakoni i ratifikuju svi sporazumi ponovo pokazati demokratski kapacitet i opoziciji dati da naprave, kako je rekla, svoju političku predstavu.

Brnabić je dodala i da je za građane važnije usvajanje zakona od "igrokaza" koji želi 62 poslanika.

Ona je naglasila da je od 62 poslanika koji su potpisali zahtev za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije na sednici bilo prisutno njih 44 i dodala da to pokazuje koliko su predstavnici opozicije ozbiljni u svojim namerama.

"Pogledala sam ko je bio prisutan, čije su kartice bile u sistemu. Od tih 47, troje je narodnih poslanika poslaničke grupe 'Mi glas iz naroda', koji nisu potpisali, nisu među ovih 62 koji su potpisnici ovog zahteva. Tako da je od ovih koji su potpisali zahtev da se raspravlja o nepoverenju Vladi, u stvari njih bilo juče 44. Samo ih je 18 falilo, tako da toliko o tome koliko su ozbiljni. I evo, još jednom, retoričko pitanje kako bi zemlja izgledala da takvi ljudi vode zemlju", rekla je Brnabićeva.

Na konstataciju novinara da se deo poslanika opozicije koji nije prisustvovao sednici Skupštine Srbije nalazi u Berlinu i da očekuju pomoć Nemačke u rušenju vlade, Brnabićeva je podsetila da je poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović jednom prilikom rekao da je pisao nemačkom kancelaru da se žali na srpsko rukovodstvo.

"Nemam ja šta tu da prebacim Nemcima ni kancelaru Mercu. Šta je on čovek kriv i verujem da se i oni začude kad imate odavde ove blokadere koji svako malo im pišu pisma da traže da oni intervenišu. Bukvalno traže, mole za stranu intervenciju u sopstvenoj zemlji i da ih oni dovedu na vlast s obzirom na to da već nemaju podršku naroda", naglasila je ona.

Na pitanje novinara kako komentariše izjavu poslanika Novog DŠ-a Predraga Marsenića koji je izjavio da je sednica o glasanju o nepoverenju Vladi Srbije "predstava" u kojoj je cilj da SNS predstavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao kandidata za premijera, Brnabić je rekla da je opozicija podnela taj zahtev, a da su se onda opozicioni poslanici začudili kada se ta tačka našla na dnevnom redu.

"Mi smo doživeli jedan novi stepen ludila tog blokaderskog. Kada vi imate da oni podnesu zahtev za raspravu o nepoverenju vladi, i onda kada vi stavite taj zahtev na dnevni red, onda je opšta histerija zašto su stavili taj zahtev na dnevni red", rekla je Brnabić.

