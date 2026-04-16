E, ovo je blokaderski miljenik Sandro Goci! Njih uvek i isključivo podržavaju lobisti za nezavisno Kosovo!

I obratno - bloladeri su bliski isključivo sa ljudima koji bezrezervno zagovaraju slabljenje i rasparčavanje Srbije.

Blokaderski miljenik Sandro Goci, generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP), koji je pobegao sa TV megdana sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jedan je od najuticajnijih lobista za takozvano nezavisno Kosovo.

U prilog ovoj tezi ide zvanično saopštenje Evropskih federalista u kome se samozvanom i takozvanom Kosovu čestita pristupanje ovoj ogranizaciji.

Nimalo slučajno, baš je Goci bio taj koji je držao takozvani pozdravni govor.

I na ovom primeru jasno je kako fukcioniše simbioza blokadera i neprijatelja Srbije - blokaderima podršku daju jedino lobisti za nezavisno Kosovo i obrnuto - blokaderi su bliski isključivo sa ljudima koji bezrezervno zagovaraju slabljenje i rasparčavanje Srbije.

Podsetimo, Sandro Goci je bio član neofašističke stranke MSI (Movimento Sociale Italiano) devedesetih godina prošlog veka, a u Italiji je skoro 30 godina kasnije izbio skandal kada je isplivala njegova fotografija sa Đorđom Almiranteom, vođom fašista.

Autor: A.A.