BRNABIĆ O SKANDALU ZLF-a I EVROPSKE PARTIJE ZELENIH U SKUPŠTINI: Nigde na svetu ne mogu stranci da dođu u parlament i prete!

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obratila se javnosti nakon, kako je istakla, nečuvenog skandala koji su građani imali priliku da vide u centralnom holu najvažnije zakonodavne institucije u zemlji.

"Nečuven skandal u domu svih građana"

Brnabić je naglasila da je osetila obavezu da reaguje nakon produktivnog dana u parlamentu tokom kojeg se raspravljalo o zakonima bitnim za evropski put Srbije.

"Posle relativno dugog i produktivnog dana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, tokom kog smo raspravljali pre svega o predlozima zakona relevantnim za naš evropski put i reforme na tom evropskom putu, ali takođe svaki od tih zakona pojedinačno je izuzetno dobar i koristan i za građane i za privredu Republike Srbije, našla sam za shodno, odnosno morala sam da vam se obratim povodom zaista nečuvenog skandala koji su naši građani imali priliku da vide upravo iz ovog centralnog hola naše najvažnije zakonodavne institucije, Narodne skupštine Republike Srbije, iz centralnog hola institucije koja predstavlja sve građane, svakog pojedinačnog građana Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ona se posebno osvrnula na pres konferenciju koju je organizovao Zeleno-levi front, a na kojoj su učestvovali evroparlamentarci iz Evropske partije zelenih, Vula Ceci i Kiran Kaf.

Slika demokratije i nepoštovanje države

Predsednica parlamenta je navela da su građani danas mogli da vide dve ključne stvari – stepen slobode govora u Srbiji, ali i nezapamćeno nepoštovanje naroda.

"Mogli smo da vidimo kako izgleda demokratija u Republici Srbiji, kako izgleda sloboda govora. Zato što ovako nešto, da vam dođu stranci u vaš parlament, u dom svih vaših građana, i da prete i kritikuju vašu zemlju i odluke većine građana Republike Srbije, vidite, to ne možete da vidite u mnogo parlamenta ni u Evropi ni u svetu. Mislim, čak ni u jednom. A videli ste to. Videli ste kako u toj autokratiji, tiraniji pod Aleksandrom Vučićem izgleda demokratija i sloboda govora", poručila je Brnabić, dodajući da je ovo primer nezapamćene diplomatske prakse gde gosti iz inostranstva koriste govornicu parlamenta da kritikuju slobodnu volju građana te zemlje.

"Dozvolila sam ovo zbog transparentnosti"

Brnabić je objasnila da je svesno dopustila ovakvu praksu iako ona nije uobičajena, jer centralni hol treba da koriste narodni poslanici.

"Predstavnici Zeleno-lavog fronta su ovo uradili već drugi put. Iskoristili su hol Narodne skupštine Republike Srbije da dovedu strance koji se iz hola Narodne skupštine oglašavaju u ime Evropske zelene partije, umesto da se oglase iz centrale Zeleno-lavog fronta. Zato što pričaju u ime sopstvene stranke, a oni nisu poslanici Narodne skupštine Republike Srbije. Ali nikakav problem, da dozvolimo i to. Zbog čega sam dozvolila? Zato što iskreno verujem da je istina i potpuna transparentnost uvek na našoj strani", naglasila je predsednica parlamenta.

Raskrinkana politika opozicije: Sankcije kao jedini cilj

Ana Brnabić je optužila Biljanu Đorđević i Zeleno-levi front da im je jedini interes "opanjkavanje" Srbije po svetu.

"Čuli smo od Biljane Đorđević i Zeleno-levog fronta, čuli smo kao što smo toliko puta i govorili našem narodu i građanima Republike Srbije, da je njihov primarni interes, da je primarni interes njihove politike da putuju po svetu, opanjkavaju Srbiju i uvek samo i isključivo traže sankcije za Srbiju. Pomoću stranaca i stranog faktora hoće da se dokopaju vlasti kad ih već narod u Srbiji neće", izjavila je Brnabić.

Šokantno priznanje iza zatvorenih vrata

Brnabić je otkrila i šta opozicija govori na internim sastancima, nasuprot onome što priča pred stranim zvaničnicima.

"Ta ista Biljana Đorđević je na kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije, kada sam rekla da je važna sednica upravo zbog našeg evropskog puta, ona je izgovorila, i citiram: 'Nama nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni'. Eto, kada dođu ovi evroparlamentarci, onda se oni busaju u grudi kako im je najvažnije da Srbija bude u Evropskoj uniji. E, kada smo iza zatvorenih vrata, onda nam kažu pravu istinu koju nikada ne dele sa europarlamentarcima", otkrila je Brnabić.

Poruka Vule Ceci: "Oduzmite novac od građana Srbije"

Kritikujući istupe evroparlamentarke Vule Ceci, Brnabić je navela da su iz parlamenta poslate skandalozne poruke usmerene direktno protiv naroda.

"Dve ključne poruke je dala. Prva poruka je da se oni bore, da se oduzmu fondovi, odnosno novac, od građana Republike Srbije i da se daju ti isti fondovi onima koji njih podržavaju. Dakle, da nema više para, evropskih para, za škole, za bolnice, za puteve, za pruge, za naučno-tehnološke parkove, za projekte zaštite životne sredine, za naše vode, za naš vazduh, za naše zemljište, da se to uzme i da se da onima koje oni podržavaju i koje oni vole. To je gospođa Ceci izgovorila zahvaljujući Zeleno-levom frontu iz Narodne skupštine Republike Srbije: 'Kaznite građane Srbije'", zaključila je Brnabić.

Autor: D.S.