ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE OSUDILA POKUŠAJ PRITISKA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Tužba Kusturice je opasan presedan i napad na slobodu govora!

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila pokušaje pritisaka na slobodu govora, koji se, kako navode, manifestuju kroz tužbu režisera Emira Kusturice protiv glavne urednice portala "Novosti" Andrijane Nešić.

U saopštenju se ističe da zahtev da se Andrijani Nešić zabrani bavljenje sopstvenom profesijom predstavlja opasan presedan, kao i direktan napad na ustavom zagarantovano pravo na informisanje.

"Nedopustivo je da javne ličnosti koriste pravosudni sistem kao sredstvo za ućutkivanje kritičkih glasova. Ovakvi procesi stvaraju atmosferu straha i podstiču autocenzuru, što je pogubno za demokratske temelje svakog društva", navodi se u dopisu Asocijacije.

Iz ovog udruženja pružili su punu kolegijalnu podršku Andrijani Nešić u njenoj borbi za profesionalni integritet i pravo na nesmetan rad, bez straha od daljeg progona.

Autor: D.S.

Politika

UDAR NA SLOBODU GOVORA: Asocijacija novinara Srbije oštro osudila poziv nedeljnika 'Vreme' na zabranu Informera!

Politika

'OPSADA NIŠ TV JE FAŠISTIČKI UDAR NA SLOBODU MEDIJA' Asocijacija novinara Srbije najoštrije osudila napad na televiziju: Neće zapaliti istinu

Politika

'ZAHTEVAMO HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH ORGANA' Asocijacija novinara Srbije osudila napad na novinarku Informera

Politika

BLOKADERI PROTIV SLOBODNE REČI: Kusturica preko Tomanovića traži zabranu Andrijani Nešić na dve godine! Protiv Informera 200 tužbi

Politika

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osudila selektivno delovanje UNS-a: Umesto zaštite profesije bave se uređivačkom politikom medija

Politika

Asocijacija novinara Srbije: Nedopustive pretnje novinarima 'Kurira', traži se hitna istraga