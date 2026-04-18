ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE OSUDILA POKUŠAJ PRITISKA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Tužba Kusturice je opasan presedan i napad na slobodu govora!

Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila pokušaje pritisaka na slobodu govora, koji se, kako navode, manifestuju kroz tužbu režisera Emira Kusturice protiv glavne urednice portala "Novosti" Andrijane Nešić.

U saopštenju se ističe da zahtev da se Andrijani Nešić zabrani bavljenje sopstvenom profesijom predstavlja opasan presedan, kao i direktan napad na ustavom zagarantovano pravo na informisanje.

"Nedopustivo je da javne ličnosti koriste pravosudni sistem kao sredstvo za ućutkivanje kritičkih glasova. Ovakvi procesi stvaraju atmosferu straha i podstiču autocenzuru, što je pogubno za demokratske temelje svakog društva", navodi se u dopisu Asocijacije.

Iz ovog udruženja pružili su punu kolegijalnu podršku Andrijani Nešić u njenoj borbi za profesionalni integritet i pravo na nesmetan rad, bez straha od daljeg progona.

Autor: D.S.