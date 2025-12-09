BLOKADERI PROTIV SLOBODNE REČI: Kusturica preko Tomanovića traži zabranu Andrijani Nešić na dve godine! Protiv Informera 200 tužbi

Režiser Emir Kusturica podneo je preko advokata Zdenka Tomanovića krivičnu prijavu protiv glavne urednice portala Novosti, Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i zabranu obavljanja novinarske i uredničke profesije na dve godine.

Ovo je, kako se navodi, još jedan u nizu udara na slobodu medija, nakon što je sudija Tatjana Bezmarević Janjić, po privatnoj tužbi Tomanovića, donela presudu kojom se Nešićevoj zabranjuje da obavlja uredničku funkciju na godinu dana.

Vučićević: „Otvoreno je više od 1.000 postupaka“

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević izjavio je da Kusturica tuži Novosti jer su objavile da podržava blokadere.

„Izvinite, a šta tu nije tačno? Suve činjenice su objavljene. Venecijanska komisija je rekla da je ovo nedopustiv pokušaj gašenja slobode medija. Zabrana obavljanja novinarske delatnosti smatra se najstrožom i gotovo uvek nedopustivom merom“, rekao je Vučićević.

On je otkrio da je otvoreno oko 1.000 postupaka protiv različitih redakcija.

Alo, Republika, Novosti i Politika imaju oko 500 novih postupaka,

Informer oko 200,

zajedno sa Kurirom i drugim medijima broj prelazi 1.000.

Dvostruki aršini

Vučićević je ukazao da se blokaderi ponašaju kao da nisu javne ličnosti, iako zakon jasno definiše da to jesu: političari, funkcioneri, glumci, pevači, sportisti, TV-voditelji, influenseri…

„Kada njih neko tuži, dobijemo desetine odbijenih tužbi. A kada oni tuže medije, presude se donose protiv nas“, dodao je Vučićević.

Autor: Dalibor Stankov