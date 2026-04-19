'Biramo dijalog, pružamo ruku svima' Vučić sumirao nedelju za nama: Srbija zna svoju snagu i stoji uz svoj narod (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poslednjeg dana u sedmici osvrnuo se na urađeno tokom nedelje na izmaku.

Naime, predsednik Vučić je na svom instagram profilu objavio video, uz koji piše:

- U vremenu sve većih izazova, Srbija ostaje čvrsto opredeljena da sačuva mir, stabilnost i sigurnost svojih građana. Svaka odluka i svaki razgovor vođeni su odgovornošću prema državi i brigom za budućnost. Istovremeno, ne odustajemo od negovanja kulture sećanja i očuvanja istine o stradanju srpskog naroda. Poštujući tuđe žrtve, nećemo dozvoliti da naše budu zaboravljene. Biramo dijalog, pružamo ruku svima, ali smo odlučni da čuvamo svoje nacionalne interese i dostojanstvo. Srbija zna svoju snagu i stoji uz svoj narod - poručuje predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs