Predsednik Vučić apelovao na građane: Uplatite taksu od 100 evra, u suprotnom se poništava rešenje o legalizaciji - do kraja aprila očekuje se 100.000

U Srbiji se očekuje izdavanje više od 100.000 rešenja za legalizaciju, ali građani moraju uplatiti taksu od 100 evra do kraja aprila.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je država na korak od izdavanja više od 96.000 rešenja za legalizaciju objekata u okviru zakona "Svoj na svome", kao i da očekuje da će do kraja aprila taj broj premašiti 100.000.

Takođe je apelovao na građane da uplate taksu od 100 evra kako bi mogli da preuzmu rešenja.

- Samo jednu stvar hoću da zamolim ljude u Srbiji, što mislim da je mnogo važno, mi smo blizu da izdamo sada preko 96.000 rešenja za legalizaciju, pošto su ljudi pomalo zaboravili na to, to je strašno važan posao za svaku kuću u našoj zemlji, za svako domaćinstvo, za sve građane. Da zamolim ljude da plate tih 100 evra. Uglavnom su rešenja na 100 evra, dakle da plate to, jer izgubiće taj papir zbog neplaćenih 100 evra - rekao je Vučić, koji je prisustvovao otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca.

Istakao je da je uplata takse jedini način da građani dobiju rešenje, u suprotnom će ono biti poništeno.

- Ako smo dali najnižu moguću cenu, onda ih molim da bar toliko odgovornosti ljudi pokažu i da to urade. Žao mi je što ni tih 100 evra niko drugi neće da traži osim mene, ali ja moram da kažem šta je zakonski posao i kako to ide da ljude zamolim, a mi ćemo da ubrzavamo ovo. Dakle, pre kraja aprila biće značajno preko 100. 000 izdatih rešenja, ukoliko ljudi plate po 100 evra - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković