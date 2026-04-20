Brnabić: Deluje da je Kos izrekla nešto drugo od onoga što je opozicija najavljivala

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da deluje da je komesarka za proširenje EU Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što je opozicija danas najavljivala.
- Da sačekamo malo, deluje da je Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što ste obećavali od jutros, čemu ste se nadali i što ste tako euforično najavljavali - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.
Brnabić je to rekla reagujući na izlaganje poslanika PSG-a Vladimira Pajića koji je tvrdio da relativizacija evropskog puta dovodi Srbiju, a prvenstveno i njene građane u "lošu poziciju" kao i da Srbija zbog toga "ostaje" bez 1,5 milijardi evra iz EU koje su mogle da se ulože da bi građanima bilo bolje.
