Brnabić: Deluje da je Kos izrekla nešto drugo od onoga što je opozicija najavljivala

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da deluje da je komesarka za proširenje EU Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što je opozicija danas najavljivala.

- Da sačekamo malo, deluje da je Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što ste obećavali od jutros, čemu ste se nadali i što ste tako euforično najavljavali - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.

Brnabić je to rekla reagujući na izlaganje poslanika PSG-a Vladimira Pajića koji je tvrdio da relativizacija evropskog puta dovodi Srbiju, a prvenstveno i njene građane u "lošu poziciju" kao i da Srbija zbog toga "ostaje" bez 1,5 milijardi evra iz EU koje su mogle da se ulože da bi građanima bilo bolje.

Autor: D.S.

