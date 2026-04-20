POTRES U REDOVIMA BLOKADERA: Marta Kos im srušila snove, ceo dan gurali LAŽNU VEST, ali uzalud

Propali svi planovi blokadera.

Blokaderski mediji ceo dan su najavljivali da će EU zamrznuti sredstva namenjena Srbiji.

Međutim, nekoliko sati kasnije oglasila se Marta Kos koja je rekla da EU još razmatra odluku.

Dakle - lagali su. Ceo dan njihovi mediji isticali su lažnu vest da će Kos da objavi da će EU zamrznuti sredstva Srbiji. Sve to isticali su na osnovu glasina koje je navodno čuo njihov dopisnik.

Prerano su se obradovali da će Brisel da uništi Srbiju ne bi li oni došli na vlast.

Očigledno je da ih ni EU neće, baš kao ni građani Srbije.

Autor: Pink.rs