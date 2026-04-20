ANS: Najoštrije osuđujemo brutalne pretnje upućene Gvozdenu Nikoliću

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalne pretnje i uvrede koje je predstavnik opozicije Radovan Novaković uputio novinaru Gvozdenu Nikoliću .

- Posebno je poražavajuće i zastrašujuće što ovakve opasne poruke dolaze od strane odbornika lokalnog parlamenta u Užicu, koji bi umesto što izriče pretnje sa skupštinske govornice, morao da bude primer poštovanja zakona i institucija - navode u saopštenju i dodaju:

Ovakvi direktni napadi na medijske radnike predstavljaju nedopustiv udar na slobodu govora i bezbednost svih onih koji profesionalno izveštavaju sa terena. Pružamo punu podršku kolegi Nikoliću i zahtevamo od nadležnih organa hitnu reakciju, kao i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za izrečene pretnje.

- Pozivamo nadležne institucije da zaštite integritet novinarske profesije i sankcionišu svakoga ko ugrožava bezbednost novinara - zaključuje ANS u saopštenju.

