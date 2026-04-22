STEVANDIĆ POLOŽIO VENAC NA SPOMENIK DRAGOLJUBA KESIĆA: Slava junacima! (FOTO)

Predsednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić oglasio se na društvenoj mreži X.

Stevandić je položio venac na spomenik Dragoljuba Kesića, žrtve Banjalučkog veleizdajničkog procesa.

ЈАВИТЕ СРБИЈИ ДА ЈЕ ВОЛИМ Биле су последње ријечи Драгољуба Кесића, жртве Бањалучког велеиздајничког процеса.

Уклесане су на камену гдје полажемо вијенце и увијек нас подсјети ко смо, шта смо и шта морамо чинити.

Слава јунацима!

- JAVITE SRBIJI DA JE VOLIM! Bile su poslednje riječi Dragoljuba Kesića, žrtve Banjalučkog veleizdajničkog procesa. Uklesane su na kamenu gdje polažemo vijence i uvijek nas podsjeti ko smo, šta smo i šta moramo činiti. Slava junacima! - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.