AKTUELNO

Politika

STEVANDIĆ POLOŽIO VENAC NA SPOMENIK DRAGOLJUBA KESIĆA: Slava junacima! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: X ||

Predsednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić oglasio se na društvenoj mreži X.

Stevandić je položio venac na spomenik Dragoljuba Kesića, žrtve Banjalučkog veleizdajničkog procesa.

- JAVITE SRBIJI DA JE VOLIM! Bile su poslednje riječi Dragoljuba Kesića, žrtve Banjalučkog veleizdajničkog procesa. Uklesane su na kamenu gdje polažemo vijence i uvijek nas podsjeti ko smo, šta smo i šta moramo činiti. Slava junacima! - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

#Nenad Stevandić

#dragoljub gesic

#junaci

#venac

