'Obojica imamo želju za nastavak bliske saradnje' Vučić o razgovoru sa Mađarom: Veoma sam zadovoljan!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Paraćinu pomenuo i razgovor koji je imao sa Peterom Mađarom, istakavši da je veoma zadovoljan i da se dobri odnosi Srbije i Mađarske nastavljaju.

- Niti on krije svoje politička afilijacije, niti ja svoje. Niti menjam prijatelje, niti bilo šta drugo, ali naš snažan interes je da imamo dobre odnose sa Mađarskom. To sam rekao budućem premijeru Peteru Mađaru. On je to isto rekao. Obojica smo izrazili želju da nastavimo blisku saradnju i da unapređujemo saradnju. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, bez bilo kakvih neprijatnih tonova, što me je iznenadilo. Imali smo jedan veoma dobar i značajan i sadržajan razgovor. Mi imamo mnogo projekata, naš gas u skladištima u Mađarskoj, oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS-a, gas koji Mađarska dobija, dobija preko Srbije... Samo sam vam pomenuo deo energetskih projekata. Nisam pomenuo ni prugu, niti mnogo drugih infrastrukturnih projekata. Mnogo toga imamo što nas vezuje, do toga da su nam prvi susedi. Ja verujem u pragmatizam gospodina Mađara i verujem da ćemo nastaviti ovim putem kako smo juče krenuli. Za mene je to bio veoma važan razgovor. Veoma sam srećan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali - rekao je Vučić.

