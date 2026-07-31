Vučić: Za NIS licenca još 28 dana, u narednih 7-10 dana razgovor sa Putinom i Mađarom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je dobro što je NIS dobio licencu za rad još 28 dana i da se nada da će u narednih sedam do 10 dana razgovarati telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

"Dobro je da smo dobili još 28 dana, još četiri nedelje, ali ovo pokazuje da je ovo poslednji rok da se reši. I ja, kao što rekoh, nadam se da ću u narednih sedam do 10 dana razgovarati telefonom i sa mađarskim premijerom i sa ruskim predsednikom", rekao je Vučić za Niš TV.

On je istakao da nema dizela nigde na tržištu.

"Tražimo kotacije u Konstanci, narednih 11 dana ne možeš kupiti litar, kilo dizela ne možeš kupiti. Nema. Nema na Mediteranu. Dali smo iz operativnih rezervi da nam ne bi izvozili to u region, da moraju da uzmu iz NIS-a i još nekih drugih kompanija. Čuvamo svoje državne rezerve, pa ćemo mi da dajemo njima", rekao je Vučić.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD produžila je danas licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, kao i MOL-u takođe do istog datuma za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u.

Rok za obe licence je isticao danas odnosno 31. jula.

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Autor: Pink.rs