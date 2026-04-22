ANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE PRETNJE BOMBAMA REDAKCIJAMA KURIR I MONDO: Zahtevamo od nadležnih organa hitnu reakciju

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje pretnje bombama upućene redakcijama Kurira i Monda, koje su primorale zaposlene na hitnu evakuaciju.

- Ovakvi brutalni napadi na medijske kuće predstavljaju direktan udar na slobodu govora i bezbednost svih medijskih radnika u našoj zemlji. Zahtevamo od nadležnih organa i Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne za ova opasna zastrašivanja.

Nedopustivo je da se novinari, ali i svi zaposleni u medijima suočavaju sa strahom za sopstvene živote dok obavljaju posao od javnog interesa.

Država mora da pokaže nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja i pritiska koji ciljaju na gušenje medijskih sloboda, zato pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju, otkriju i procesuiraju sve koji stoje iza ovih pretnji.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Politika

ANS: Najoštrije osuđujemo brutalne pretnje upućene Gvozdenu Nikoliću

Politika

Asocijacija novinara Srbije: Nedopustive pretnje novinarima 'Kurira', traži se hitna istraga

Politika

ANS OSUDILA PRETNJU BOMBOM REDAKCIJI KURIRA: Ovakvi brutalni pritisci direktno ugrožavaju bezbednost medijskih radnika

Politika

ANS NAJOŠTRIJE OSUDIO HAKERSKI NAPAD NA PORTAL NOVOSTI: Zahtеvamo momentalnu reakciju nadležnih organa i otkrivanje i procesuiranje naručilaca i izvrš

Politika

'POSLEDICA TOKSIČNE I NASILNE ATMOSFERE KOJU KREIRAJU EKSTREMISTI NA ULICAMA' Asocijacija novinara Srbije osudila pretnje predsednici ANS Ivani Vučiće

Politika

OGLASIO SE ANS POVODOM PRETNJI VUČIĆEVIĆU I NJEGOVOJ DECI: Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu