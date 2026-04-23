'Predlažem da se urade alko testovi za obojicu' Mrdić: Parandilović i Ninković pokušali fizički da se obračunaju sa mnom

Svedoci smo novih laži Miloša Parandilovića i njegovih saboraca iz Novog lica Srbije.

To su reči narodnog poslanika Uglješe Mrdića, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Niti sam nekome pretio a kamoli rekao ono za šta me optužuju.

Jedina je istina da je Parandilović posle višednevnog vređanja moje porodice i mene na sednicama Skupštine Srbije to nastavio i na stepeništu u zgradi Doma Narodne skupštine Srbije ubrzo posle skupštinskog glasanja.

Miloš Parandilović i Dragan Ninković su pokušali fizički da se obračunaju sa mnom.

Na njihove uvrede odgovorio sam im rečima 'da su bitange i ološ, jer mi vređaju porodicu i da ih se ne bojim i da su obične kukavice'.

Kada su videli da se nisam uplašio brže bolje su otišli do svoje kancelarije.

Predlažem da se urade alko testovi za obojicu a možda i test na neke druge supstance a svakako i detektor laži.

Može i test inteligencije.

Njihovo ponašanje nije bilo normalno a osetio se i alkohol iz njihovih usta."

Autor: Iva Besarabić