Palo priznanje! Đilas udario na Milivojevića: Ti si lažov (VIDEO)

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP), govorio je za tajkunske medije i tom prilikom praktično priznao da u redovima blokadera postoje oni koji lažu, pa je kao primer naveo lidera DS-a Srđana Milivojevića.

Naime, Đilas izjavio je tokom gostovanja na tajkunskoj televiziji da, kako je rekao, "nije dobro kada postoje ljudi u opoziciji koji ne govore istinu".

On je tom prilikom komentarisao i navode koji su se pojavili u javnosti u vezi sa međunarodnim skupom u Barseloni, gde su prisustvovali i predstavnici opozicije iz Srbije.

- Nije dobro kada neki ljudi iz opozicije tvrde stvari koje se nisu dogodile. U Barseloni, gde sam bio i ja zajedno sa Marinikom Tepić i Borkom Stefanovićem, nije bilo govora o tome na način kako se to kasnije predstavljalo u javnosti od strane pojedinih pripadnika opozicije - naveo je Đilas, aludirajući na Milivojevića.

Milivojević je tvrdio da je 40 delegacija dalo podršku "studentskoj listi" na skupu u Barseloni, što je Đilas demantovao jednom rečenicom i time priznao da Milivojević laže.

- Nije dobro kad neki ljudi koji su isto opozicija odu na neki skup u Barseloni i kažu 40 delegacija dalo podršku "studentskoj listi"..tamo niko nije pričao o Srbiji, ja da vam kažem - rekao je Đilas.

On je dodao da, prema njegovim rečima, "na samom događaju nije bilo govora o Srbiji u formi koja se kasnije pojavila u pojedinim medijskim izveštajima".

Đilas se osvrnuo i na pojedine izjave koje su se pojavile u javnosti, navodeći da je važno da se, kako je rekao, "u političkom životu govori istina, bez obzira na to kojoj strani neko pripada".

