GUJON POZVAO GOCIJA NA JAVNI OKRŠAJ: Biraj mesto, jezik i medij - lopta je u tvom dvorištu

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon obratio se putem društvene mreže X Sandru Gociju i uputio mu otvoreni poziv na javnu debatu, jasno poručujući da je spreman da ukrsti argumente o ključnim političkim temama.

U svojoj objavi, Gujon je naveo da nije siguran da se Goci nalazi na njegovom političkom nivou, a kamoli na nivou predsednika Srbije, ali je uprkos tome izrazio spremnost da učestvuje u otvorenom i demokratskom dijalogu.

"Dragi Goci, nisam siguran da ste uopšte na mom političkom nivou, a kamoli na nivou predsednika. Ipak, u duhu otvorenosti, predlažem vam demokratsku i evropsku debatu, na francuskom ili engleskom jeziku, pošto ja ne govorim italijanski, a vi ne govorite srpski ili ruski, na Euronews-u u Briselu ili na nekoj francuskoj televiziji u Parizu (BFM, CNews itd.)", napisao je Gujon i dodao:

Dear @sandrogozi , I’m not sure that you are even at my political level, let alone the President’s.

That said, in a spirit of openness, I propose to you a democratic and European debate, in French or in English, since I don’t speak Italian and you don’t speak Serbian or Russian,… https://t.co/z6eRHBtiFQ — Arno Gujon (@ArnoGujon) 23. април 2026.

Slažem se sa vašim prethodnim izjavama da bi teme trebalo da obuhvate: demokratske procese u Srbiji i EU, slobodu govora u Srbiji i EU, prava manjina u Srbiji i EU. Takođe bismo mogli da razgovaramo o evropskim vrednostima i budućnosti Evrope. Dakle, gospodine Gozi, vi birate mesto, vi birate medij, vi birate jezik. Pošteno? Lopta je sada u vašem dvorištu.

