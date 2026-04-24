GUJON POZVAO GOCIJA NA JAVNI OKRŠAJ: Biraj mesto, jezik i medij - lopta je u tvom dvorištu

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon obratio se putem društvene mreže X Sandru Gociju i uputio mu otvoreni poziv na javnu debatu, jasno poručujući da je spreman da ukrsti argumente o ključnim političkim temama.

U svojoj objavi, Gujon je naveo da nije siguran da se Goci nalazi na njegovom političkom nivou, a kamoli na nivou predsednika Srbije, ali je uprkos tome izrazio spremnost da učestvuje u otvorenom i demokratskom dijalogu.

"Dragi Goci, nisam siguran da ste uopšte na mom političkom nivou, a kamoli na nivou predsednika. Ipak, u duhu otvorenosti, predlažem vam demokratsku i evropsku debatu, na francuskom ili engleskom jeziku, pošto ja ne govorim italijanski, a vi ne govorite srpski ili ruski, na Euronews-u u Briselu ili na nekoj francuskoj televiziji u Parizu (BFM, CNews itd.)", napisao je Gujon i dodao:

Slažem se sa vašim prethodnim izjavama da bi teme trebalo da obuhvate: demokratske procese u Srbiji i EU, slobodu govora u Srbiji i EU, prava manjina u Srbiji i EU. Takođe bismo mogli da razgovaramo o evropskim vrednostima i budućnosti Evrope. Dakle, gospodine Gozi, vi birate mesto, vi birate medij, vi birate jezik. Pošteno? Lopta je sada u vašem dvorištu.

POVEZANE VESTI

Politika

GUJON RASKRINKAO PICULU: Evo kako je opisao čoveka koji, koristeći evropski parlament širi mržnju prema Srbiji (VIDEO)

Politika

'LICEMERJE NIKADA NIJE OPCIJA' Gujon: Držanje predavanja Srbima nije dobra ideja (FOTO)

Politika

'UVEK JE LAKŠE PLIVATI NIZ REKU I KLEVEVATI SRBE' Gujon oštro odgovorio albanskoj lobistkinji Evi Kokolari

Politika

Gujon o srpskom jeziku u Crnoj Gori: Neophodna je ustavna zaštita, anti-srpski režim ga je potiskivao

Politika

Arno Gujon: Nema mira ni mrtvim Srbima u BiH

Politika

GUJON JASAN: Umesto što raspirujete situaciju iz svojih udobnih briselskih kancelarija, trebalo je da dođete u Srbiju