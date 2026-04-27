DIPLOMATSKI OBRAČUN U PARIZU: Gujon prihvatio TV duel sa Gocijem – 'Da vidimo sme li da pljuje Srbiju kad sam ja preko puta!'

Francuski Radio Kurtoazi (Radio Courtoisie) uputio je javni poziv direktoru Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije Arno Gujonu i evropskom parlamentarcu Sandru Gociju za učešće u direktnoj debati u jutarnjem programu. Gujon je poziv odmah prihvatio, poručivši da je spreman da već sledeće nedelje otputuje u Pariz.

Duel od 45 minuta pod strogim pravilima

Radio Kurtoazi je putem mreže X ponudio fer i izbalansirane uslove za debatu koja bi trajala 45 minuta:

- Vreme: Jutarnji program, prenos uživo.

- Voditelji: Jedan desničarski i jedan levičarski novinar.

- Pravila: Strogo podjednako vreme za govor za oba učesnika.

- Jezik: Francuski (s obzirom na to da ga oba učesnika govore).

- Teme: Demokratski procesi, prava manjina i individualne slobode u Srbiji i EU.

Gujon: Spreman sam i motivisan kao nikada pre

Iz Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju saopšteno je da Gujon želi da se suoči sa Gocijem, koji mesecima iznosi negativne i, kako navode, neutemeljene stavove o Srbiji.

„Biće to prilika da se vidi da li će smeti da pljuje Srbiju onako kako je pljuje već mesecima, kad budem ja preko puta njega. Ja sam spreman i motivisan kao nikad pre“, izjavio je Gujon, dodajući da je na Gociju da odredi termin.

Čeka se odgovor evropskog parlamentarca

Iako je srpska strana odmah potvrdila učešće, odgovor Sandra Gocija još uvek se čeka. Teme debate su upravo one oblasti u kojima je Goci najglasnije kritikovao Srbiju, pa bi ovo suočavanje bilo prilika da se argumentovano razgovara o položaju manjina i vrednostima u Srbiji u poređenju sa Evropskom unijom.

Autor: D.S.