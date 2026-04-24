MARGETIĆ VRIŠTAO I URLAO NA SAV GLAS, KAMERE SNIMILE HAOS! Posle promocije napao obaveštajca BiH: 'Makni se od moga štanda, ti si LAŽLJIVO SMEĆE' (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Medija Centar Beograd

Domagoj Margetić, hrvatski novinar koji je lažno optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je učestvovao u "Sarajevo safariju", predstavio je danas svoju "knjigu" u glavnom gradu BiH.

Nakon promocije Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome.

Subašić je Margetića optužio da opstruira istragu.

- Kažete da se 30 godina bavite ovim slučajem. Ja se bavim od 1993. godine - rekao je Subašić, na šta mu je Margetić rekao da se onda "loše time bavio".

- Takvi kao vi ste sve zabrljali, zato slučaj nije procesuiran - rekao je Margetić.

Subašić mu je uzvratio da će takvi kao Margetić dovesti do toga da ovaj slučaj padne na sudu, zbog falsifikata.

- Znate kakav ste vi bili obaveštajac? Dupe u kancelariji - počeo je da viče Domagoj Margetić.

On je optužio Subašića da "vadi Vučića", zato što je javno saopštio da predsednik Srbije nema nikakve veze sa takozvanim "Sarajevo safarijem".

Margetić je potom počeo da urla: "Makni se od mog štanda", i zvao je obezbeđenje, na šta mu je Subašić uzvratio da mu može preporučiti dobrog specijalistu psihijatrije.

- Hoćeš da ga ja maknem! Makni ga sa štanda, odmah - nastavio je da urla Margetić, i rekao Subašiću da je "lažljivo smeće".

- Ti si budala - kratko mu je uzvratio Subašić na kraju.

Podsećamo, "Sarajevo safari", urbana legenda iz perioda ratne opsade tog grada sa monstruoznim detaljima o organizovanju ubijanja ljudi iz snajpera, iskorišćena je za pokušaj ne samo pukog diskreditovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i za njegovu političko-medijsku kriminalizaciju i personalizovanu demonizaciju.

PALA PRIČA O SARAJEVO SAFARIJU! OBJAVLJENI DOKUMENTI koji ruše laži Margetića: 'Svedok' protiv Vučića bio član zloglasne muslimanske brigade

POVEZANE VESTI

Politika

'Bakir je naredio ubistvo Nedžada Ugljena': Potpuno ludilo Domagoja Margetića, sada je i Izetbegovića optužio za ubistvo (VIDEO)

Politika

I blokaderi priznaju da je Domagoj Margetić prevarant koji je izbačen i iz Hrvatskog novinarskog društva!

Politika

DOMAGOJ MARGETIĆ JE PATOLOŠKI LAŽOV Vučević: Svakodnevno se po portalima širom regiona "serviraju" laži o predsedniku, sad im je meta Danilo VUĆIĆ JE

Politika

Skandalozno! Hrvatski novinar uporedio Vučića sa Hitlerom zbog Dana sećanja na Oluju, a zaboravio na logore za decu u NDH

Politika

OPASNA PODVALA DOMAGOJA Bošnjački mediji otkrivaju šta zaista stoji iza Margetićevih 'dokumenata' o Sarajevo safariju

Politika

'DOMAGOJ MARGETIĆ POKRAO SKUPOCENU ZBIRKU UMETNINA' Evo ko je čovek koji Vučića lažno optužuje da je učestvovao u 'Sarajevo safariju' - Stjepandić sve