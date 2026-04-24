Željski: Knjiga Margetića politički pamflet, cilj dehumanizacija predsednika Srbije

Načelnik Uprave za analitiku u Bezbednosno-informativnoj agenicji (BIA) Relja Željski izjavio je danas da je knjiga hrvatskog novinara Domagoja Margetića o tzv. "Sarajevo safari" tendenciozni politički pamflet, čiji je cilj delegitimizacija institucije predsednika Srbije i urušavanje međunarodnog ugleda Srbije.

Željski je, govoreći o knjizi Margetića "Plati i pucaj - Tajne sarajevskih ljudskih safarija", koja je danas predstavljena na Sajmu knjiga u Sarajevu, a u kojoj su, između ostalog, iznete optužbe o navodnoj umešanosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića u tzv. "Sarajevo safari", istakao da je to deo šire hibridne kampanje protiv Srbije, koja je pre svega usmerena na pokušaj dehumanizacije predsednika Srbije, ali i srpskog naroda i Srbije.

Naveo je da Margetić nije novinar, a da je cilj, kako je naveo, tendencioznog političkog pamfleta trostruk.

"Prvi je delegitimizacija institucije predsednika Republike, drugi cilj tog njegovog pamfleta je urušavanje poverenja građana u državne organe, u institucije Republike Srbije i treći, takođe veoma važan, je pokušaj urušavanja međunarodnog ugleda naše zemlje u inostranstvu", naveo je Željski.

Ukazao je da je cilj tih navoda pre svega diskreditacija ličnosti predsednika kao nosioca najznačajnije funkcije u državi i najvećeg političkog legitimiteta, jer, kako je ukazao, kada nemate zakonomerne političke argumente, onda idete na priču koja treba da diskredituje nečiju ličnost.

Prema njegovim rečima, tajming promocije knjige Margetića i svih njegovih aktivnosti nekoliko meseci unazad nije slučajan, već pažljivo odmeren, kao deo jednog šireg nastupa u medijskom, ali i političkom sektoru u smislu vršenja pritisaka na Srbiju i vođenja kampanja koje su nepovoljne po našu zemlju u veoma osetljivom trenutku, od lokalnog, nacionalnog do globalnog nivoa.

Željski je naveo da ni jedan kredibilan izvor na bilo kom nivou nije potvrdio ništa od onog što Margetić iznosi, već je u pitanju čist senzacionalizam i fikcija.

Željski je naveo da Margetić primenjuje metodologiju koja je u bezbednosnim službama veoma dobro poznata, a to je metodologija vršenja propagandnih operacija, kod koje se radi o nekoliko stvari.

"Jedna od tih stvari je pozivanje na neke anonimne izvore za koje niko ne zna, nije čuo i oni se navodno kriju zbog njihove bezbednosti, zatim iznošenje narativa bez ikakvog dokaza, ali apsolutno bez ikakvog dokaza i jedan veoma bitan cilj, a to je emocionalno šokiranje javnosti", objasnio je Željski.

Odgovarajući na pitanje šta je cilj Margetića kada iznosi takve tvrdnje, Željski kaže da to nije izlovan slučaj, već deo šire hibridne kampanje usmerene protiv naše zemlje.

"Institucije Republike Srbije koje su nadležne, takođe među njima i BIA, kao nacionalna bezbednosna, kontraobaveštajna i obaveštajna služba, raspolažu jasnim i nedvosmislenim, na čvrstim dokazima utemeljenim, potpuno proverenim informacijama šta su stvarni razlozi, motivi i krajnji ciljevi nastupa Domagoja Margetića", naveo je Željski i dodao da se hibridna kampanja protiv naše zemlje oko godinu i po dana.

Istakao je da je ta hibridna kampanja pre svega usmerena na pokušaj dehumanizacije i diskreditacije predsednika Srbije, ali i srpskog naroda i Srbije u celini.

"To je jedna vrlo negativna kampanja koja se vodi protiv našeg naroda, naše države i ključnih ljudi u našoj državi, u kontekstu, to je jako važan, širi bezbednosni kontekst, pokušaja sprovođenja obojene revolucije u našoj zemlji. I to je, takoreći, primer hibridnog ratovanja u savremenom svetu, gde mi kao država u mnogo čemu po prvi put se na nama testiraju neke metode tog hibridnog ratovanja", kaže Željski.

On je naveo da je Margetić izabran za nosioca ove hibridne operacije protiv Srbije jer je reč o čoveku koji je višedecenijski pripadnik hrvatskog obaveštajnog podzemlja, koji je psihički nestabilna ličnost, apsolutno beskrupulozan i ekstremno materijalistički orijentisan, spreman da za novac uradi sve.

"On je tipična kriminogena struktura ličnosti i ovo ne govorimo tendenciozno da bismo na bilo koji način njega diskreditovali bez dokaza. Dokaz za to su brojne osuđujuće presude koje su donete protiv Domagoja Margetića u različitim državama, čak i od međunarodnih pravosudnih organa", rekao je Željski.

Dodao je da je Margetić plasirao veliki broj afera i dezinformacionih kampanja po različitim osnovama duži niz godina unazad i da je desetinama puta uhvaćen u laži.

"On radi stvari koje su potpuno iskrivljavanje stvarnosti i nemaju nikakve veze sa istinom, do te mere da je on potpuno diskreditovan u svim novinarskim krugovima, pa čak i u njegovoj matičnoj zemlji Hrvatskoj", naveo je Željski.

Dodao je da je Margetić prethodnih godina u više navrata bio instrument u rukama stranih obaveštajnih službi za sprovođenje njihovih tajnih operacija, pre svega subverzivnog i propagandnog karaktera.

"On radi za novac i radi zbog jedne bolesne potrebe za samopromocijom. Takav je pristupio i ovoj priči koja ima čak i jedan odvratan naziv, zaista to moram da kažem i sa ljudske i sa profesionalne strane 'Sarajevo Safari'. Upravo vođen tim motivima o kojima sam rekao, materijalnim, ali i patološkom mržnjom i prema predsedniku Srbije i prema srpskom narodu u celini, on je ovo počeo da radi", kaže Željski.

Ukazao je da je Margetić, u nedostatku dokaza, počeo da fabrikuje dokaze, odnosno da falsifikuje dokumentaciju, ali da je to radio na toliko amaterski način da su čak mediji u BiH i u Hrvatskoj, koji su i sami generatori negativnih kampanja protiv Srbije, nedvosmisleno rekli da se Margetić lažno predstavlja kao novinar i da je što je produkovao od dokumenata naivan falsifikat.

Željski kaže da je nakon toga Margetić tražio priliku za novu dezinformativnu kampanju i to je pronašao tako što je uspeo da instrumentalizuje Aleksandara Ličanina da za novac lažno svedoči o učešću predsednika Srbije u ovim događajima.

"Ovde je posebno interesantno da za Ličanina postoje neoborivi materijalni dokazi, neoboriva dokumenta zvaničnih nadležnih institucija u njegovoj zemlji da on nije bio i nije mogao biti na tim mestima o kojima daje lažni iskaz. Ličanin je, po zvaničnim dokumentima, u ratnim dešavanjima učestvovao u periodu od 10 meseci između 1995. i 1996. godine, zapravo godinama kasnije od događaja o kojima je pričao", naveo je Željski.

Naglašava da, sa druge strane, postoje kredibilni svedoci koji su prisustvovali samim događajima na terenu i koji su spremni da svedoče da je predsednik Vučić bio na Palama jedno vreme, isključivo vršeći novinarsku funkciju, odnosno pomažući novinarima sa terena da se o ratnim stradanjima srpskog naroda pošalje prava slika u svet.

"Ti ljudi se inače veoma afirmativno izražavaju o mladom čoveku koji im je tada pomagao, koji je inače tada bio, ako se ne varam, student i koji je na njih ostavio veoma dobar utisak, ali isključivo u novinarskim aktivnostima na Palama", istakao je Željski.

Margetić duže vreme iznosi navode o tzv. "Sarajevo safari", a između ostalog, izneo je i optužbe o navodnoj umešanosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Mediji u BiH su, međutim, analizirali više navodnih dokumenta koje je izneo Margetić i zaključili da su lažni.

Autor: S.M.