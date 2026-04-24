SNS priprema velike mitinge u Beogradu i Novom Sadu od 26. do 28. juna - da li ovo znači da će biti IZBORA NA LETO?

Srpska napredna stranka prijavila je policiji i nadležnim organima veliki broj javnih skupova i okupljanja za poslednju nedelju juna, ekskluzivno saznaje "Blic".

Naprednjaci su, kako se navodi, na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu prijavili više okupljanja u periodu od 26. do 28. juna, a na tim skupovima će, između ostalog, govoriti i predsednik države Aleksandar Vučić.

Prema informacijama do kojih je došao "Blic", moguće je da ovi datumi mitinga korespondiraju sa mogućim datumom izbora, odnosno da bi skupovi mogli da budu održani u finišu eventualne izborne kampanje, dok bi sami izbori mogli da budu organizovani prve ili druge nedelje jula.

- Vrh Srpske napredne stranke ozbiljno je pristupio planiranju ovih mitinga. Očekuju se veliki govori, velika javna okupljanja, veliki broj simpatizera i podrške, kao i obraćanje Vučića oko Vidovdana. Jedan od mogućih scenarija jeste da ovo znači da ćemo ovog leta izaći na izbore, kao što je predsednik države već najavio da nas ove godine najverovatnije čekaju prevremeni parlamentarni izbori, kako bi izašao u susret zahtevima opozicije i studentskih protesta da se proveri volja naroda. Po svim istraživanjima baza SNS-a je veoma stabilna, što su pokazali i izbori u deset gradova na lokalu pre samo nekoliko nedelja - kaže izvor blizak vrhu Srpske napredne stranke.

Rezultati lokalnih izbora 29. marta

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pročitao je rezultate lokalnih izbora održanih 29. marta u 10 opština i poručio da je lista vladajuće koalicije pobedila u svim opštinama.

- Lista "Aleksandar Vučić, Bajina Bašta - naša porodica 53,49%, 41,35% "Ujedinjeni za Bajinu Baštu", Milan Stamatović 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, Nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%. Ovde ne može ni teoretski da dođe da su svi birači na biračkom mestu glasali za blokadere, a za nas ni jedan čovek nemoguće dođe do promene - kazao je tada Vučić.

Autor: S.M.