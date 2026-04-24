SNS priprema velike mitinge u Beogradu i Novom Sadu od 26. do 28. juna - da li ovo znači da će biti IZBORA NA LETO?

Izvor: Blic.rs

Srpska napredna stranka prijavila je policiji i nadležnim organima veliki broj javnih skupova i okupljanja za poslednju nedelju juna, ekskluzivno saznaje "Blic".

Naprednjaci su, kako se navodi, na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu prijavili više okupljanja u periodu od 26. do 28. juna, a na tim skupovima će, između ostalog, govoriti i predsednik države Aleksandar Vučić.

Prema informacijama do kojih je došao "Blic", moguće je da ovi datumi mitinga korespondiraju sa mogućim datumom izbora, odnosno da bi skupovi mogli da budu održani u finišu eventualne izborne kampanje, dok bi sami izbori mogli da budu organizovani prve ili druge nedelje jula.

- Vrh Srpske napredne stranke ozbiljno je pristupio planiranju ovih mitinga. Očekuju se veliki govori, velika javna okupljanja, veliki broj simpatizera i podrške, kao i obraćanje Vučića oko Vidovdana. Jedan od mogućih scenarija jeste da ovo znači da ćemo ovog leta izaći na izbore, kao što je predsednik države već najavio da nas ove godine najverovatnije čekaju prevremeni parlamentarni izbori, kako bi izašao u susret zahtevima opozicije i studentskih protesta da se proveri volja naroda. Po svim istraživanjima baza SNS-a je veoma stabilna, što su pokazali i izbori u deset gradova na lokalu pre samo nekoliko nedelja - kaže izvor blizak vrhu Srpske napredne stranke.

Rezultati lokalnih izbora 29. marta

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pročitao je rezultate lokalnih izbora održanih 29. marta u 10 opština i poručio da je lista vladajuće koalicije pobedila u svim opštinama.

- Lista "Aleksandar Vučić, Bajina Bašta - naša porodica 53,49%, 41,35% "Ujedinjeni za Bajinu Baštu", Milan Stamatović 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, Nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%. Ovde ne može ni teoretski da dođe da su svi birači na biračkom mestu glasali za blokadere, a za nas ni jedan čovek nemoguće dođe do promene - kazao je tada Vučić.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Politika

OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U MIONICI I NEGOTINU: Ubedljiva pobeda SNS, poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju

Politika

BIĆEMO SPREMNI ZA IZBORE, BILI ONI PRED LETO ILI KRAJEM GODINE: Vučević nema dilemu ko treba da bude kandidat SNS za premijera! Imao je pitanje i za b

Politika

SRBIJA MORA DA POMOGNE PORODICAMA STRADALIH! Vučić na GO SNS: Rekonstrukcija Vlade od marta do juna! Sramota je da ne uzvratimo onima koji su najgore

Politika

VUČIĆ DAO POTPIS PODRŠKE LISTI SNS-a: Beograd mora da nastavi snažnim korakom velike metropole (FOTO)

Politika

'Gradimo Srbiju zajedno' 17 godina od osnivanja najjače stranke u zemlji - SNS slavi rođendan (VIDEO)

Politika

'PUSTIĆEMO IH DA KRENU NA SKUPŠTINU, A ONDA ĆE DRŽAVA ODSVIRATI KRAJ' Vučić poslao jasnu poruku svima koji žele da SRUŠE Srbiju: Ostalo je pet dana do