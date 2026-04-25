MINISTARKA MESAROVIĆ NA PRIVREDNOM FORUMU U ĐINANU Ekonomska i politička stabilnost su razlozi zbog kojih kineske kompanije žele da investiraju u Srbiju

Izvor: Pink.rs

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović učestovalaje na Privrednom forumu u Đinanu u provinciji Šangdong kom su prisustvovale kineske kompanije koje već posluju u Srbiji kao i one koje žele da investiraju u našu zemlju.

- Posebno mi je bilo drago što sam imala priliku da čujem od apsolutno svih kompanija, da su upoznati sa privrednim prilikama i dugoročnom političkom i ekonomskom stabilnosti u našoj zemlji i da su to upravo osnovni razlozi zbog kojih su se odlučili da investiraju u našu zemlju ili zbog kojih planiraju potencijalne investicije u našoj zemlji. Očekujemo da po osnovu današnjeg održanog foruma proistekne niz konkretnih rezultata u našoj zemlji već u ovoj godini. Nastavljamo borbu za svaku investiciju, za brži napredak i modernizaciju naše zemlje, jer je to zadatak koji je pred nas postavio naš predsednik Aleksandar Vučić - navela je Mesarović.

Autor: Pink.rs

