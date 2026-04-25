SKANDAL NA UNIVERZITETU U NIŠU: Politička promocija umesto nauke na Danu otvorenih vrata GAF-a

Odbornik Skupštine Grada Niša, Miloš Gocić, najoštrije je osudio dešavanja na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) tokom „Dana otvorenih vrata“. On je ocenio da je umesto promocije znanja, na delu bila sramna politička indoktrinacija budućih studenata.

„Skandalozno je da se na državnom fakultetu, gde maturanti dolaze puni nade da se upoznaju sa naukom i studijskim programima, dekan, šefovi katedri i pojedini profesori bave političkom promocijom. Umesto motivacije za učenje, deci je serviran blokaderski slogan ’Pumpaj’ i opasne ideje o rušenju ustavnog poretka“, izjavio je Gocić.

Gocić ističe da je nedopustivo da se državni resursi i akademski autoriteti koriste za promovisanje antisrpske politike i srbofobije.

„Postavlja se logično pitanje: da li mi decu šaljemo na fakultete da postanu stručnjaci ili da ih profesori zloupotrebljavaju radi ostvarivanja ličnih političkih interesa? Da li je to obrazovni sistem kakav želimo našoj deci – onaj koji ih uči nečasnim i protivzakonitim stvarima umesto pravim vrednostima?“, zaključio je Gocić, apelujući na nadležne institucije da ispitaju ovaj slučaj.

Autor: Pink.rs