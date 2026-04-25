PICULA NE KRIJE OGORČENOST ZBOG NAPRETKA SRBIJE, PA SVAKODNEVNO UDARA NA VUČIĆA Predsednik Srbije ga raskrinkao: Ako može još da skrati, bar će biti manje glupo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je optužbe na račun vlasti u Srbiji tvrdeći da je to glavni izvor nestabilnosti kako u Srbiji, tako i u regionu.

- Govorio je o našim raketama. Znači ta raketa je poruka susedima, a pancerhaubice, kajove i drugo oružje nije? Nije poruka suseda stvaranje vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom. Znate, mog su dedu ti koji su ga odveli u smrt, njih trojica su odveli njih 19. Mislili su da ih vode negde onako. Šta hoćete, da se ne branimo. A što se tiče inače njegovih glupih poruka, Picula govori često, ali malo i glupo. Oni misle da treba da im se dodvoravamo, ne bi li oni promenili svoj jezik o Srbiji. Znate li koliko me briga šta će reći picula u Evropskom parlamentu - rekao je Vučić.

Vučić ističe da se na primeru Picule vidi potvrda onoga što je govorio danas, da misle da su moralno superiorni nad svima.

- Jednu stvar vam jutros nisam rekao. Pre 10 godina kada sam išao u Srebrenicu, moralo je da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Ko zna koje su službe organizovale incidente tamo, ne samo bošnjačke. Kada bi se krenulo u bilo kakve ozbiljne razgovore, recimo o auto-putu do Sarajeva, onda krenu da izmišljaju gluposti kao što je Sarajevo safari. Ne razumem sada kog je ubio Bakir Izetbegović. I to dovodite nekog lokalnog kretena, za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić - rekao je Vučić.

