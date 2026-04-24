'PICULINA POLITIKA JE DEGRADACIJA, DEHUMANIZACIJA I DESTRUKCIJA' Vučević brutalno raskrinkao namere izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju: Bez nas nema stabilnog Balkana

Izvor: Pink.rs

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je na svom Instagram nalogu da Toninu Piculi nije stalo do blagostanja građana u ovom delu Evrope, komentarišući njegovu izjavu da je "Vučićev režim glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regionu".

-Tonino Picula je propali hrvatski političar koji zloupotrebljava evropske institucije, kako bi se obračunavao sa srpskim narodom, protiv kojeg je svojevremeno i ratovao. Aleksandar Vučić je simbol stabilnosti naše države, njenog razvoja i uspeha. Bez takve Srbije, nema ni uspešnog Balkana. Ali Piculi nije ni stalo do blagostanja građana u ovom delu Evrope. On je odabrao svoju politiku: degradacija, dehumanizacija, destrukcija- napisao je Vučević na svom Iks nalogu.

Autor: S.M.

