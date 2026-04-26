MINISTARKA MESAROVIĆ NE ŠTEDI REČI, RASKRINKALA SVE MALVERZACIJE ALEKSIĆA: Trstenička secikeso, gradiš karijeru na tragediji!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je oštro na novu izjavu Miroslava Aleksića u kojoj ističe da je predsednik Republike Aleksandar Vučić "najveći izdajnik u istoriji Srbije".

- Teško da postoji osoba sa takvim odsustvom morala kao što je Miroslav Aleksić. I to ne kažemo mi što smo politički protivnici dotičnog, već njegovi donedavni stranački saborci. Jer, nisu male optužbe kada vam neko kaže da ste po nalogu jedne strane službe rasturili stranku čiji ste deo bili pa onda brže-bolje osnovali svoju. Ili da na svom imanju ne plaćate nadnice radnicima koji ih krvavo zarađuju. Ali najveći moralni sunovrat koji jedan čovek može da doživi jeste da svoj politički ili bilo koji drugi put gradi na nekoj tragediji, kao što je Aleksić želeo da ,,politički kapitalizuje” Ribnikar. Znamo Aleksiću i domete tvoje politike. Znamo kako ste se ophodili prema Kosovu i Metohiji i šta su bili rezultati te politike. Znamo i za obećanja od 1000€ za akcije pa ljudi nisu dobili ni 100€. A znamo šta na delu podrazumeva reč ,,nepotizam” jer i ti znaš vrlo dobro pošto se verovatno sećaš kako si sa tastom ,,vedrio i oblačio” po Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zgrčući stotine hiljada evra. I na kraju, koliko jadan moraš da budeš pa da zoveš ljude sa stranačkih telefona lažno se predstavljajući i pokušavajući da ih prevariš za koga da glasaju…. - napisala je Mesarović i dodala:

Vrhunac političkog dometa! Ko je i šta Aleksandar Vučić znaju građani Srbije, ali i ceo svet i svetski lideri. U oba slučaja ti nikada nećeš imati priliku da budeš ni cenjen, ni poštovan, ni od jednih ni od drugih. I postoji jednostavan odgovor za to, podigao je Srbiju iz ponora u koji ste je odveli i dao nadu građanima Srbije u bolju budućnost! Zato “moralna gromado” i trstenička secikeso, nemoj nikada da pomisliš da će tvoje otrovne reči ostati bez odgovora i reakcije. Iznova i iznova ćemo uvek biti tu da podsećamo građane Srbije na tvoja nepočinstva.

Autor: Pink.rs