KADA ĆEMO NA IZBORE? Mrdić rešio dilemu o kojoj bruji cela Srbija i otkrio šta nas čeka na Vidovdan! (VIDEO)

Uglješa Mrdić, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, gostujući na TV Pink kod Jovane Jeremić, izneo je precizne prognoze o terminima predstojećih izbora u Srbiji.

On je istakao da, iako se u javnosti spekuliše o različitim datumima, postoje jasni formalni razlozi koji diktiraju tempo procesa:

"Očekujem da imamo izbore ove godine. Izbori će najkasnije biti, kada govorimo o parlamentarnim izborima, na proleće naredne godine. Predsednički izbori će svakako biti na proleće naredne godine u martu, kao što se i očekuje", naglasio je Mrdić.

Objašnjavajući zašto glasanje ne može biti održano pre sredine leta, on je dodao:

"Izbori iz formalnih razloga ne mogu da budu pre jula zato što smo dobili izborne zakone o kojima treba da raspravljamo na javnim slušanjima od 4. do 7. maja. Pošto se očekuje po preporukama ODIHR-a da novi izbori budu na osnovu tih novih zakona, to samim tim znači da izbori ne mogu da budu pre 5. jula.", rekao je Mrdić.

Komentarišući važnost predstojećeg perioda, Mrdić je ukazao na to da nas čekaju ključni momenti:

"Vidovdan je uvek neko vreme odluka i videćemo kakve će te odluke biti. Ono što je sigurno, očekujemo velike odluke u interesu građana Srbije. Ne treba da zaboravimo brojne investicije koje se završavaju ove godine. EXPO 2027 – najveći deo se radi ove godine i to naravno utiče i na skok plata i penzija.", naglasio je Mrdić.

Analizirajući globalnu situaciju, istakao je da se rešenje svetskih kriza direktno reflektuje na Srbiju, posebno u domenu energetike:

"Čekamo odluku što se tiče završetka rata na Bliskom istoku i nadamo se da će to doći što pre, jer završetak tog rata automatski zaustavlja energetsku i ekonomsku krizu. Ako se zaustavi ovo ludilo, biće povoljnije okolnosti i za Srbiju."

Mrdić je podsetio i na važno obraćanje predsednika Srbije u Francuskoj:

"Predsednik Aleksandar Vučić nam je govorio o ekonomskom razvoju svetskih sila. Govorio je o važnosti Kine koja je u ovom trenutku po privrednom napretku ubedljivo najjača u svetu, o napretku koji imaju Rusija i Turska i uticaju SAD-a. Jasno je da i evropske sile moraju nešto da menjaju.", rekao je Mrdić.

Poseban osvrt narodni poslanik je napravio na tešku situaciju u kojoj se nalazi srpski narod u južnoj pokrajini:

"Ne možemo da ignorišemo ugroženost bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, kao i presudu koja je doneta protiv Srba, a koja je politička presuda sa ciljem da se pošalje poruka da je Albancima dozvoljeno sve. Nama nije dozvoljeno ni da se branimo. Ako Srbin bilo šta uradi što je suprotno željama Albanaca i njihovih mentora, on će biti najbrutalnije osuđen i kažnjen.", naglasio je narodni poslanik.

Autor: D.S.