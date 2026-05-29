SRBIJA HOĆE DA GRADI, A NE DA RUŠI! Mrdić: Narod vidi rezultate Vučića i Kine, a opozicija nudi samo nasilje nad ženama!

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, gostujući u "Novom jutru" kod Jovane Jeremić na TV Pink, oštro je osudio ponašanje blokaderskog dela opozicije u Narodnoj skupštini i na ulicama Beograda. Mrdić je istakao da smo svedoci neviđenog huliganizma ljudi koji zapravo ni sami ne znaju zašto su došli u parlament.

Sramni napadi na žene i najstarije poslanike

Govoreći o dešavanjima u Skupštini Srbije, Mrdić nije krio ogorčenje načinom na koji se opozicija ophodi prema koleginicama i najstarijim članovima parlamenta.

– Pogledajte kako napadaju Anu Brnabić, kako dobacuju Marini Raguš i Neveni Đurić. Mene je sramota da uopšte ponovim ta njihova dobacivanja! To su ti njihovi "junaci" koji, naročito kada se upale kamere, kukavički napadaju žene. A posle žena, na meti im se nalaze najstariji narodni poslanici, pa tako brutalno provociraju profesora Marka Atlagića. Neće oni da napadaju nekoga ko je u punoj muškoj snazi. To su njihove mete, a uz to bezdušno napadaju i porodice – porodicu predsednika Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, i to najviše decu, majke i ćerke. To je njihova jedina politika, ali narod to odlično vidi – poručio je Mrdić.

Rezultati i izgradnja naspram rušenja i haosa

On je napravio jasnu paralelu između onoga što radi aktuelna vlast i onoga što nudi blokaderska opozicija, naglašavajući da građani prepoznaju ko radi u interesu Srbije.

– Sa jedne strane imamo istorijske rezultate predsednika Vučića, dogovore sa Kinom, investicije od oko milijardu dolara i 29 kompanija koje će ovde uložiti novac. Narod vidi da se gradi i radi. A šta je alternativa tome? Nasilje, nesigurnost, napadanje žena i huliganstvo na ulicama. Zato čak i onaj deo naroda koji je protiv vlasti neće da da podršku blokaderima koji hoće samo da ruše. Ljudi jednostavno vide šta je alternativa, i znaju da je uvek bolje da se gradi nego da se ruši po ulicama.

Ponašaju se kao terorističke grupe i namerno tuku policiju

Osvrćući se na nerede koji su izbili na ulicama glavnog grada nakon nedavnog skupa studenata-blokadera na Slaviji, predsednik Odbora za pravosuđe je naglasio da je sve bilo unapred organizovano sa ciljem da se izazove haos.

– Oni su se nakon tog skupa, poput pravih terorističkih grupa, kretali ulicama Beograda, od Kralja Milana ka Predsedništvu. Sve je bilo organizovano da se napadaju policajci, da se gađa i lome državna imovina. I neka je narod to video, da se jasno uveri šta je alternativa politici Aleksandra Vučića – a to je čisto nasilje! Pogledajte samo fizionomiju tih ličnosti: svi su tamo sa fantomkama, ruše, u drogiranom i alkoholisanom stanju. Da li takvi ljudi treba da budu lideri opozicije? Pa videli ste da se i jedan deo same opozicije ograđuje od njih. Među njima vlada opšti sukob i borba za fotelje, ali ova promocija nasilja je prosto neverovatna.

Nasuprot tim ružnim scenama, Mrdić je istakao da prava slika Srbije leži u veri, tradiciji i zajedništvu.

– Sa druge strane imamo divne slike, kolone vernika ispred Hrama Svetog Save koji dostojanstveno čekaju da posete i celivaju čudotvorni Pojas Presvete Bogorodice. Eto, to je lepa i prava slika Srbije, a ne slike divljaštva i nasilja. Posebno je interesantno koliko ima namernih napada na policajce. Oni ih svesno udaraju šipkama i bukvalno provociraju i čekaju da policija reaguje, kako bi posle lagali i vikali: „Pogledajte, evo policija bije narod“. Ne bije srpska policija narod, nego policija hapsi teroriste, huligane i one koji divljački biju službena lica! – zaključio je dr Uglješa Mrdić.

Autor: D.S.