'SRBIJA JE UZ SAD' Đurić osudio napad u Vašingtonu: Političko nasilje nikada ne tolerisati

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić saopštio je danas da se pridružuje predsedniku Aleksandru Vučiću u snažnoj osudi napada na predsednika SAD Donalda Trampa u Vašingtonu, uz poruku da se političko nasilje nikada ne sme tolerisati.

"Srbija je uz Sjedinjene Države i američki narod", napisao je Đurić na mreži Iks.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je ranije danas napad na Trampa koji se dogodio protekle noći u Vašingtonu i poručio da političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku i da Srbija snažno osuđuje svako nasilje.

"Najsnažnije osuđujem oružani napad na predsednika SAD Donalda Trampa i njegovu porodicu. Vest o pucnjavi primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su predsednik Tramp i druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela", napisao je Vučić na društvenoj mreži X.

Istakao je da posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na predsednika Trampa, što, kako kaže, mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju.

"Svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica", poručio je Vučić.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.

Autor: Jovana Nerić