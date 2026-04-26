BROJKE NE LAŽU, SUDITE MU PO REZULTATIMA: Ambasador Srbije u Bernu za najčitaniji švajcarski list razbio stereotipe o Vučiću i otkrio ključ srpskog uspeha

Uoči velike državne posete švajcarskog predsednika Gija Parmelena Beogradu, ambasador Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, dao je opsežan intervju za najčitaniji švajcarski list „20 Minuta“. Trifunović je direktno odgovorio na provokacije o „vladavini čvrste ruke“, pojasnio spoljnopolitičke odnose Srbije i prokomentarisao aktuelne proteste.

Odbrana Vučića: On je odgovoran državnik, a ne autokrata

Ambasador je oštro reagovao na pokušaje da se predsednik Srbije predstavi kao autokrata, ističući da su takve etikete posledica „intelektualne lenjosti“. On je objasnio da neki predsednika Vučića pokušavaju da predstave kao lidera koji vlada „čvrstom rukom“, a da ga ekstremisti čak porede sa diktatorima.

„To je čista besmislica. On možda nije svetac, ali sigurno nije ni đavo, već odgovoran državnik koji interese svoje zemlje stavlja na prvo mesto. Sudite mu po rezultatima – brojke o rastu BDP-a ne lažu“, poručio je Trifunović u razgovoru za švajcarske medije.

IT revolucija i pragmatična saradnja sa Kinom i SAD

Govoreći o ekonomskom čudu, Trifunović je istakao da je izvoz softverskih usluga skočio na 4,5 milijardi dolara, dok u Beogradu inženjeri zarađuju i preko 10.000 evra. Ambasador je naglasio da švajcarske firme Srbiji poveravaju najsloženije projekte, ali se osvrnuo i na optužbe zbog saradnje sa Istokom.

On je objasnio da Srbija vodi pragmatičnu politiku i da kineski krediti nude odlične uslove, ali je podsetio da se podjednako sarađuje i sa zapadnim partnerima. Ambasador je naveo primer da su upravo Amerikanci gradili ključni auto-put „Moravski koridor“ i ocenio da politika postaje previše ideološka jer se često smatra da je „sve što je kinesko automatski loše“, što prema njegovim rečima nije tačno.

Sloboda medija: „U Srbiji opozicija koristi najoštrije reči“

Komentarišući rangiranja o slobodi medija, Trifunović je povukao paralelu sa sopstvenim odrastanjem u sistemu u kojem niste smeli ništa reći protiv vlasti. On je istakao da je današnja situacija neuporediva sa tim periodom.

„Danas u opozicionim medijima čujete najteže uvrede na račun vlasti i predsednika, koje čitaju stotine hiljada ljudi. Kako onda neko može da tvrdi da nema slobode medija? To je toksično okruženje koje podseća na sukob Fox News-a i CNN-a u Americi, ali to je odlika modernih demokratija, a ne diktature“, jasan je ambasador.

Oštro o Kosovu i protestima u Novom Sadu

Ambasador je tokom intervjua uputio i oštre reči na račun Aljbina Kurtija, navodeći da njegova vlada „oduzima vazduh“ srpskoj manjini. Trifunović je izjavio da se na terenu sprovodi policijsko zastrašivanje i proizvoljna hapšenja, što je uporedio sa najgorim metodama iz prošlosti.

Kada je reč o nedavnim protestima u Novom Sadu, ambasador je ocenio da među studentima ima mnogo onih koji iskreno žele pravdu, ali je upozorio na uplitanje ekstremista. On je istakao da su protesti postali teren za populističke zaokrete bez jasnog programa, gde se čak i rušenje starih zgrada koristi za antiameričku i prorusku retoriku.

Osim najvažnijih političkih pitanja, ambasador Ivan Trifunović se u razgovoru za švajcarski list osvrnuo i na sledeće važne segmente:

- Uspeh dualnog obrazovanja: Kako je švajcarski model školstva promenio srpsku privredu.

- Vojna neutralnost: Zašto Srbija ostaje dosledna svojoj poziciji između Istoka i Zapada.

- Srpska dijaspora: Poruka za 150.000 Srba u Švajcarskoj o integraciji i očuvanju tradicije.

Autor: D.S.