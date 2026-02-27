Jačanje veza Srbije i Švajcarske: Ambasador Trifunović u poseti kantonu Graubinden

Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, boravio je u zvaničnoj poseti kantonu Graubinden, gde je sa predsednikom Vlade ovog kantona, Martinom Bilerom, razgovarao o proširenju ekonomske i naučne saradnje.

U srdačnom i otvorenom dijalogu, akcenat je stavljen na regionalno povezivanje i konkretne sektore koji nude najveći potencijal za zajedničke projekte.

Ključne oblasti buduće saradnje

Tokom sastanka, identifikovane su strateške grane u kojima postoji snažan obostrani interes za produbljivanje veza:

Visoke tehnologije: Poseban fokus stavljen je na IKT sektor i medicinske tehnologije (MedTech).

Nauka: Razmatrane su mogućnosti u oblasti nauka o životu (Life Sciences) i naučnoistraživačke saradnje.

Privreda i resursi: Razgovor je obuhvatio potencijale u poljoprivredi i turizmu, koji su stubovi razvoja obe strane.

Davos kao simbol partnerstva

Predsednik Vlade kantona Graubinden, Martin Biler, istakao je važnost održavanja Godišnjeg sastanka Svetskog ekonomskog foruma (WEF) za ovaj kanton. On je tom prilikom posebno naglasio da je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, uvek rado viđen gost u Davosu, čime je potvrđen visok nivo međusobnog uvažavanja.

Delegacije

Sastanku su prisustvovali visoki zvaničnici obe strane:

Sa švajcarske strane: Danijel Špadin (šef kabineta) i Dominik Hemi (opunomoćenik za spoljne poslove).

Sa srpske strane: Dmitar Stanišić (prvi savetnik) i Bojan Stojanović (savetnik).

Амбасадор 🇷🇸 у 🇨🇭 Иван Трифуновић боравио је у посети кантону Граубинден, где се састао са председником Владе Мартином Билером. Срдачан и отворен разговор био је посвећен унапређењу свеукупне сарадње 🇷🇸 и Граубиндена, регионалном повезивању и перспективним областима привредне… pic.twitter.com/OOLHu59ynB — Serbia in Switzerland (@SRBinSwiss) 26. фебруар 2026.

Autor: D.S.