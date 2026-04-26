Mesarović sa rukovodstvom HBIS Grupe: Razgovori o dolasku novih kineskih kompanija u našu zemlju

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarala je danas u kineskom gradu Šiđadžuang sa rukovodstvom HBIS Grupe o mogućim investicijama njihovih kooperanata u Srbiju, imajući u vidu da Grupa posluju sa više od stotinu kompanija unutar Kine.

"Došli smo do onih kompanija koje otprilike možemo da targetiramo i sa kojima možemo da razgovaramo kad je u pitanju poslovanje i otvaranje proizvodnih pogona u našoj zemlji", rekla je Mesarović u izjavi za srpske medije.

Ministarka ističe da je pored novih investicija za državu ključan i plasman srpskih proizvoda na veliko kinesko tržište.

"Naši vinari su imali promociju srpskih vina i očekujem da ćemo već sutra imati zaista konkretne dogovore sa trgovinskim lancima koji posluju na teritoriji ove provincije", naglasila je ministarka.

Mesarović je u toku dana govorila i na konferencija posvećenoj povezivanju i saradnji Srbije sa kompanijama iz provincije Hebej.

Prema njenim rečima, većina kompanija je zainteresovana za neki vid ulaganja u našu zemlju.

HBIS Grupa je jedna od najvećih čeličnih kompanija u Kini i među vodećim proizvođačima čelika u svetu, a osnovana je spajanjem više velikih čeličana u provinciji Hebej.

Kompanija proizvodi širok spektar čeličnih proizvoda koji se koriste u građevinarstvu, automobilskoj industriji, energetici i infrastrukturi.

HBIS je usmeren na modernizaciju proizvodnje, digitalizaciju i razvoj ekološki prihvatljivih tehnologija, uključujući „zeleni čelik“ i smanjenje emisija ugljen-dioksida.

HBIS ima značajno prisustvo na međunarodnom tržištu i sarađuje sa brojnim globalnim partnerima.

Kineska kompanija HBIS grupa kupila je Železaru Smederevo 2016. godine za 46 miliona evra.

Provincija Hebej, gde posluje HBIS, je tradicionalno jedan od najvažnijih centara proizvodnje čelika u Kini, sa Tangšanom kao ključnim industrijskim čvorištem.

Iako je dugo dominirala teška industrija, provincija poslednjih godina aktivno sprovodi industrijsku transformaciju, smanjujući zastarele kapacitete i ulažući u zelenu energiju i napredne tehnologije.

Ova kineska provincija broji nešto više od 73 miliona stanovnika.

Potpredsdnica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović doputovala je u ponedeljak višednevnu posetu Kini.

Autor: A.A.