Važan susret u Beogradu! Vučić sutra dočekuje predsednika Švajcarske – dvodnevna poseta koja menja sve

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine. Prvog dana posete, u utorak, 28. aprila, održaće se ceremonija svečanog dočeka sa vojnim počastima ispred Palate "Srbija" sa početkom u 10 časova, nakon čega će uslediti Tet-a-tet razgovor Vučića i Parmelana.

U 10.45 časova zakazan je plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije predvođen predsednicima dve zemlje, dok će 11.25 biti potpisivanje ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu Vučića i Parmelana.

Nakon toga se očekuju izjave za medije predsednika Aleksandra Vučića i Gi Parmelana.



