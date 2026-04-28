Vučić upozorava: Verujem da smo stigli do tačke bez povratka (VIDEO)

Presednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika". Predsednik je otvoreno govorio o svim temama,a njegove izjave daleko su se čule. Jedna od tema bila je i sukob na Bliskom istoku.

- Iako verujem da sam veliki prijatelj Izraela, zaista verujem u to. Jedina zastava koja je bila istaknuta ovde ispred ovog predsedništva, pored srpskih zastava i jednom zastave EU, bila je jevrejska zastava. Ne mogu opravdati apsolutno sve, ali da li sam i dalje prijatelj Izraela, da, jesam. Mi imamo principe, za razliku od vas, Alistere, s vremena na vreme. Dakle, kako se svet rekonfiguriše, naš instinkt je da je budućnost evropskih zemalja dublja integracija sa Evropom i EU. Ne možemo se osloniti na SAD na način na koji smo to činili poslednjih 70 godina. Verujem da smo stigli do tačke bez povratka. Ono što verujem da će Amerikanci raditi u budućnosti, ovo je moja pretpostavka, a oni su pametni i vredni ljudi, kao što znate, oni će pokušati da izgrade svoje strukture u Evropi - rekao je Vučić.

Oceno je da će sada "Tramp razumno pokušati da pobegne od daljih sukoba u Iranu".

- To će okončati jednu važnu eru, ali će nas dovesti do veoma komplikovanog i kompleksnog odnosa širom sveta. Verujem da će SAD i njihovi političari, to se neće potpuno promeniti čak ni kada demokrate dođu na vlast, ako dođu na vlast, jer preostaju još dve i po godine, da će izgraditi sopstvenu strukturu, uzimajući 5 do 10 zemalja u Evropi, uglavnom u istočnoj Evropi, pod, ne njihovu kontrolu, već sa predominantnim uticajem SAD, stvarajući problem za EU. I zato ne razumem EU, zašto oni, ti ljudi, do sada nisu doneli strateške odluke zasnovane čak i na tom pismu koje smo potpisali Edi Rama i ja. Ne razumem to, da vam kažem istinu, jer su sve ostale odluke u prošlosti bile političke. A nismo tražili pravo veta. Nismo tražili komesare. Nismo tražili čak ni veća finansiranja. Ništa - rekao je Vučić.

Predsednik se potom dotakao i EU.

- Dovodite, ne znam, Crnu Goru i Moldaviju u Evropu bez Srbije. Šta je smisao? - upitao je Vučić.

- I jedan od razloga da se to uradi strateški je taj što, ako se to ne desi, to pruža priliku SAD da pokušaju da odvoje istočnoevropske zemlje od zapadnoevropskih. Da, ne samo neke zemlje ovde - kazao je Vučić.

Ocenio je da velike sile u EU "prave veliku stratešku grešku", ako ne žele proširenje EU.

- Nadam se da postoje određena razumevanja. Po prvi put posle mnogo godina u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. To je ono u šta verujem, ali nisam siguran u to - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić